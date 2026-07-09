MU bất ngờ mua được tiền vệ đầy triển vọng của Chelsea

ANTD.VN - Man United chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng đáng chú ý thứ hai trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ trẻ tài năng Andrey Santos từ Chelsea với tổng giá trị lên tới 50 triệu bảng.

Theo chuyên gia săn tin hàng đầu Fabrizio Romano, MU và Chelsea đã thống nhất mọi điều khoản của thương vụ Andrey Santos. Mức phí chuyển nhượng bao gồm 48 triệu bảng trả trước cùng 2 triệu bảng phụ phí. Ngoài ra, Chelsea cũng cài điều khoản hưởng 10% giá trị nếu MU bán tiền vệ người Brazil trong tương lai.

Santos rời Chelsea sang MU là một bất ngờ của thị trường hè 2026

Đây được xem là một bất ngờ bởi Chelsea vốn coi Andrey Santos là hạt nhân quan trọng cho tương lai. Tuy nhiên, dường như đây không phải mẫu tiền vệ mà tân HLV Xabi Alonso cần.

Andrey Santos sẽ tiến hành kiểm tra y tế trong ngày 9-7 trước khi ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2031 với đội chủ sân Old Trafford. Đây sẽ là tân binh thứ hai của Quỷ đỏ trong mùa hè năm nay, sau một tiền vệ khác là Ederson từ Atalanta.

Ban lãnh đạo MU xem Andrey Santos là mẫu tiền vệ trung tâm giàu tiềm năng, có nền tảng kỹ thuật tốt và đã tích lũy những kinh nghiệm quý giá tại Premier League dù tuổi đời còn rất trẻ. Sau khi không thể chiêu mộ các mục tiêu như Elliot Anderson, Mateus Fernandes hay Sandro Tonali, đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng chuyển hướng và đạt thỏa thuận với Chelsea.

Việc Casemiro chia tay MU cũng khiến khu vực trung tuyến trở thành ưu tiên hàng đầu của Quỷ đỏ. Dù đã bổ sung Ederson và chuẩn bị đón Andrey Santos, MU được cho là vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm một tiền vệ chất lượng nhằm tăng chiều sâu đội hình trước mùa giải mới.