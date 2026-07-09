ANTD.VN - Tứ kết World Cup 2026 sẽ chứng kiến màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa Pháp và Morocco. Theo dự đoán mới nhất từ siêu máy tính Opta, đội bóng của HLV Didier Deschamps được đánh giá vượt trội với hơn 60% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút. Dù vậy, Morocco vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên thử thách không hề dễ chịu như những gì họ từng làm tại World Cup 2022.

Trận đấu diễn ra lúc 3h00 sáng 10-7 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Gillette, Foxborough, Mỹ. Đây là lần đầu hai đội gặp lại nhau kể từ trận bán kết World Cup 2022, nơi tuyển Pháp giành chiến thắng 2-0 để tiến vào chung kết.

Dựa trên 25.000 lần mô phỏng bằng hệ thống dữ liệu thống kê, Opta đánh giá Pháp là đội sáng cửa đi tiếp. Cụ thể, Les Bleus sở hữu 60,9% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi đó, Morocco chỉ có 16,9% khả năng tạo bất ngờ, còn xác suất trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ hoặc luân lưu là 22,2%.

Siêu máy tính dự đoán Pháp vs Morocco: Mbappe sáng cửa vào bán kết

Từ đầu Mundial năm nay, Pháp tiếp tục cho thấy hình ảnh của một ứng viên vô địch khi toàn thắng ở vòng bảng, sau đó lần lượt hạ Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 rồi Paraguay 1-0 ở vòng 1/8. Nếu tiếp tục đánh bại Morocco, thầy trò Didier Deschamps sẽ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử góp mặt ở ba kỳ bán kết World Cup liên tiếp, sánh ngang những thành tích mà Brazil và Đức từng thiết lập.

Trên hàng công, Mbappe vẫn là niềm hy vọng số một. Tiền đạo của Real Madrid đã ghi 7 bàn và có 2 pha kiến tạo, cạnh tranh quyết liệt danh hiệu Vua phá lưới cùng Lionel Messi (8 bàn) và Erling Haaland (7 bàn).

Không chỉ phụ thuộc vào Mbappe, tuyển Pháp còn sở hữu hàng công có chiều sâu với Michael Olise, Ousmane Dembele và Bradley Barcola. Bộ ba này liên tục mang đến những phương án tấn công đa dạng và khó lường cho đội bóng áo lam.

Cơ hội chiến thắng của Pháp áp đảo so với Morocco

Phong độ cũng là điểm tựa lớn của Les Bleus khi họ thắng 11 trong 12 trận chính thức gần nhất, đồng thời đang sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp.

Trong khi đó, sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, Morocco thêm một lần khẳng định vị thế khi liên tiếp góp mặt ở vòng tứ kết World Cup.

Đại diện Bắc Phi vừa vượt qua Canada ở vòng 1/8 bằng chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, chiến thắng đó cũng khiến họ tổn thất lực lượng khi Ismael Saibari dính chấn thương. Cầu thủ ghi bàn trong cả ba trận vòng bảng vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân trước Pháp. Nếu Saibari không kịp bình phục, gánh nặng sáng tạo sẽ dồn lên Brahim Diaz và đội trưởng Achraf Hakimi.

Diaz đang là cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng và kiến tạo nhất cho Morocco kể từ sau CAN 2025, trong khi Hakimi tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới với khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự vẫn là nền tảng tạo nên sức mạnh của Morocco. Họ trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử bất bại ở 5 trận đầu tiên của hai kỳ World Cup khác nhau, các năm 2022 và 2026.

Dù vậy, dữ liệu từ siêu máy tính Opta cho thấy tuyển Pháp đang nắm lợi thế áp đảo trước giờ bóng lăn nhờ chất lượng đội hình, phong độ ổn định cùng bản lĩnh ở những trận đấu lớn.

Nếu Mbappe cùng các ngôi sao trên hàng công tiếp tục duy trì hiệu suất hiện tại, Les Bleus nhiều khả năng sẽ vượt qua đại diện Bắc Phi để giành vé vào bán kết World Cup 2026.