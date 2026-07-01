CLB Công an Hà Nội hợp tác chiến lược với thương hiệu thể thao hàng đầu châu Á

ANTD.VN - Ngày 1-7-2026, CLB Công an Hà Nội chính thức hợp tác chiến lược với thương hiệu thể thao hàng đầu châu Á đến từ Nhật Bản - Mizuno, đánh dấu một bước tiến mới của đội bóng trên hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Mizuno bước sang năm thứ 120 phát triển, đồng thời CLB Công an Hà Nội kỷ niệm 70 năm thành lập.

Hai thương hiệu thể thao với hai hành trình lịch sử khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở khát vọng vươn tầm, tinh thần tận hiến và một niềm tin mãnh liệt rằng thể thao không chỉ là chuyện chiến thắng trên sân đấu, mà còn góp phần xây dựng những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc điều hành CLB Công an Hà Nội (ảnh trên bên phải), cùng ông Yasuhiko Saito - Giám đốc kinh doanh Mizuno khu vực châu Á Thái Bình Dương và Đông Nam Á, và đại diện đôi bên trao đổi hợp tác chiến lược (Ảnh: Thuần Thư)

Công an Hà Nội FC và Mizuno hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2029 (Ảnh: Thuần Thư)

Cách đây 120 năm tại Nhật Bản, từ tình yêu dành cho thể thao và khát vọng mang những giá trị tích cực của vận động đến với cộng đồng, nhà sáng lập Rihachi Mizuno đã đặt nền móng cho một hành trình dài của Mizuno – hành trình không ngừng đổi mới, hoàn thiện và đồng hành cùng các thế hệ vận động viên trên toàn thế giới.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội với bề dày 70 năm lịch sử luôn trân trọng giá trị truyền thống, xây dựng bản sắc dựa trên những giá trị cốt lõi: tinh thần đoàn kết - kỷ luật, khát khao cống hiến - tận hiến, và vươn tới những chuẩn mực mới.

Xuất phát từ sự đồng điệu trong tầm nhìn và triết lý phát triển, Mizuno và Công an Hà Nội FC chính thức công bố hợp tác chiến lược, mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của hai thương hiệu.

Bản hợp đồng đầu tiên giữa đôi bên kéo dài 3 năm (2026-2029), bắt đầu từ ngày 1-7-2026.

Thông qua mối quan hệ hợp tác này, Mizuno và CLB Công an Hà Nội sẽ cùng nhau phát huy thế mạnh của mỗi bên, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường thể thao chuyên nghiệp, truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ trẻ, lan tỏa những giá trị nhân văn.

Đây không chỉ là sự hợp tác giữa một thương hiệu thể thao và một CLB bóng đá, mà còn là sự cộng hưởng của hai hành trình được xây dựng bằng niềm tin, sự bền bỉ và tinh thần cống hiến.

Mizuno và CLB Công an Hà Nội cam kết cùng nhau viết tiếp hành trình ấy – hành trình chung tay xây dựng những giá trị tốt đẹp, kiến tạo những giá trị bền vững cho bóng đá, cho cộng đồng.