Thí sinh cần lưu ý những gì khi xác nhận nhập học lớp 10 THPT công lập Hà Nội?

ANTD.VN - Từ 13h30 ngày 25/6 đến 24h ngày 27/6, thí sinh trúng tuyển lớp 10 THPT công lập Hà Nội chính thức làm thủ tục xác nhận nhập học năm học 2026-2027.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến 24h ngày 27/6, thí sinh trúng tuyển lớp 10 THPT công lập Hà Nội chính thức làm thủ tục xác nhận nhập học.

Ngày 25-6, Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, những học sinh trúng tuyển đợt 1 mà không xác nhận nhập học trong khoảng thời gian trên coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển và sẽ không được tuyển bổ sung trong đợt từ ngày 4/7 đến 6/7.

Dưới đây là các bước xác nhận nhập học trực tuyến và trực tiếp vào lớp 10 Hà Nội năm 2026:

10-hd-xac-nhan-nhap-hoc-hoc-sinh-2026-2027.pdf

Sở GD-ĐT cũng lưu ý, để thực hiện việc nhập học trực tuyến, học sinh/phụ huynh học sinh cần chuẩn bị thiết bị điện tử (máy tính, thiết bị di động thông minh,...) có kết nối Internet. Trong thời gian xác nhận nhập học đợt 1 từ ngày 25/6 đến 27/6, các trường cần chuẩn bị máy tính và nhân sự để hỗ trợ học sinh/phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến và in phiếu xác nhận nhập học để nộp cùng hồ sơ nhập học (nếu có).

Mật khẩu và tài khoản do trường THCS nơi thí sinh học lớp 9 bàn giao cho cha mẹ học sinh để sử dụng trên cổng thông tin tuyển sinh. Để đảm bảo an toàn thông tin khi xác nhận nhập học trực tuyến, cha mẹ học sinh cần đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập lần đầu.

Trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, học sinh hoặc cha mẹ học sinh có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm nơi học lớp 9 năm học 2025-2026 để cấp lại (học sinh tự do liên hệ với cơ sở giáo dục nơi đăng ký dự thi).

Thí sinh lưu ý, số điện thoại hỗ trợ của Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) là: 0243.825.3743; 0243.938.7312.