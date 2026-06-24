Hôm nay, Bắc bộ nắng nóng gay gắt nhất từ đầu tháng 6, Hà Nội nắng bỏng rát cực đoan

ANTD.VN - Hôm nay, khu vực Thủ đô Hà Nội ghi nhận mức nhiệt tiệm cận và vượt ngưỡng 40 độ C, kết hợp với hiệu ứng đô thị tạo ra cảm giác bỏng rát cực đoan.

Ngày 24/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Hòa Bình (Phú Thọ) 39,2 độ C; Đình Lập (Lạng Sơn) 38,2 độ C; Hàm Yên (Tuyên Quang) 38,1 độ C…;

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như trạm: Láng (Hà Nội) 39,6 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 39,3 độ C; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 39,8 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) 39,1 độ C: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 39,5 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) 39,9 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Hôm nay, Hà Nội nắng nóng bỏng rát cực đoan do hiệu ứng đô thị

Cơ quan khí tượng đánh giá, hôm nay nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung chạm đỉnh nắng nóng gay gắt. Hình thái thời tiết cực đoan tiếp tục gia tăng cường độ tại các tỉnh phía Bắc và Trung bộ. Đây được đánh giá là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu tháng 6 tới nay.

Tâm điểm của nắng nóng là khu vực Trung du, đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Khu vực Thủ đô Hà Nội ghi nhận mức nhiệt tiệm cận và vượt ngưỡng 40 độ C, kết hợp với hiệu ứng đô thị tạo ra cảm giác bỏng rát cực đoan.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài liên tục từ sáng đến cuối buổi chiều.

Đáng nói, do độ ẩm không khí giảm thấp dưới 45% cùng thời gian nắng nóng kéo dài từ 10h đến 17h, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng ở mức báo động. Người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc lao động ngoài trời trong các khung giờ cao điểm để phòng tránh sốc nhiệt và kiệt sức.

Ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%; khu vực vùng núi Bắc bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ.

Từ ngày 26/6,nắng nóng ở khu vực Bắc bộ có khả năng kết thúc.

Ngày 25-26/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.