Công an và nhân dân phường Phương Liệt kịp thời cứu nạn 4 người thoát khỏi đám cháy lúc rạng sáng

ANTD.VN - Khoảng 4 giờ 15 phút sáng 11/6/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà dân ở số 7, khu tập thể Cục Đối ngoại, tổ dân phố 52, phường Phương Liệt. Đám cháy được xác định xuất phát tại phòng ngủ phía Đông Nam tầng 2 của ngôi nhà 4 tầng 1 tum, diện tích khoảng 40m² mỗi sàn.

​

Công an phường Phương Liệt phối hợp với nhân dân và lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH, CATP Hà Nội kịp thời cứu nạn 4 người thoát khỏi đám cháy nhà dân ở phường Phương Liệt lúc rạng sáng 11-6

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Đội CC&CNCH khu vực 12 và khu vực 9 đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, đồng chí Thượng tá Nguyễn Quốc Việt - Trưởng Công an phường Phương Liệt cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với người dân tổ chức cứu nạn. Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định có 4 người trong cùng một gia đình đang mắc kẹt trên tầng cao, không thể thoát ra ngoài do khói và nhiệt lượng từ đám cháy.

Sơ cứu các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy

Trong tình huống khẩn cấp, tại tầng 5 của ngôi nhà, đồng chí Trưởng Công an phường cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân đã sử dụng máy cắt sắt cầm tay cắt phá hệ thống lưới sắt bảo vệ, khẩn trương mở lối thoát hiểm. Sau khi tạo được đường tiếp cận an toàn, lực lượng cứu nạn đã lần lượt hỗ trợ, đưa 4 người mắc kẹt gồm bà Nguyễn Thị Nhật (SN 1958), ông Đỗ Trung Dũng (SN 1982), bà Bùi Thị Hường (SN 1985) và cháu Đỗ Minh Trang (SN 2017) vượt qua lối thoát hiểm sang mái nhà liền kề an toàn. Trong số những người được cứu có một phụ nữ lớn tuổi bị bệnh xương khớp, khả năng di chuyển hạn chế. Trước đó, ông Đỗ Trọng Thênh (SN 1949, chủ nhà) đã tự thoát nạn qua cửa tầng 1.

Sau khi cứu được các nạn nhân, Công an phường Phương Liệt tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan. Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 5 giờ 25 phút cùng ngày. Vụ cháy không để xảy ra thiệt hại về người; các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Bưu Điện để kiểm tra sức khỏe. Lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn khoảng 150m² diện tích công trình và tài sản khu vực lân cận.

Hành động dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phương Liệt đã góp phần quan trọng cứu sống các nạn nhân trong thời điểm nguy hiểm nhất, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn tận tụy phục vụ Nhân dân, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua thực hiện phong trào “3 Nhất” - “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất” trong lực lượng Công an thành phố Hà Nội.