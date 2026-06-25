Khống chế kịp thời vụ cháy quán ăn trên phố Đội Cấn

ANTD.VN - Sáng 25-6, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an phường Ngọc Hà đã kịp thời khống chế vụ cháy xảy ra tại một quán ăn trên phố Đội Cấn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các công trình liền kề.

Khoảng 9h10 ngày 25-6, cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy tại số nhà 195 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện khói và lửa bốc lên từ tầng 2 của quán ăn, người dân khu vực đã nhanh chóng hô hoán, báo cho lực lượng chức năng, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ban đầu.

Địa điểm nơi xảy cháy

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát mạnh tại khu vực tầng 2 của căn nhà kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhiệt lượng lớn từ đám cháy khiến nhiều ô cửa kính bị nứt vỡ, một số thanh sắt bảo vệ biến dạng do tác động của sức nóng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và cán bộ Công an phường Ngọc Hà đã khẩn trương có mặt, triển khai các biện pháp chữa cháy, tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự khu vực hiện trường. Đồng thời, các mũi chữa cháy tập trung ngăn chặn đám cháy lan sang các nhà dân và cơ sở kinh doanh liền kề nằm trong khu vực dân cư đông đúc trên tuyến phố Đội Cấn.

Các lực lượng hiệp đồng dập tắt nhanh đám cháy

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, quyết liệt của các lực lượng cùng tinh thần chủ động của người dân, đến khoảng 9h35 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho các công trình xung quanh.

Vụ cháy thu hút sự quan tâm của nhiều người dân bởi thời điểm xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, trên tuyến phố có mật độ phương tiện và hoạt động kinh doanh đông đúc. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản, khám nghiệm hiện trường để xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể xuất phát từ sự cố rò rỉ khí gas dẫn đến cháy.

Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần thường xuyên kiểm tra hệ thống gas, van khóa, dây dẫn và các thiết bị sử dụng khí đốt; tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ rò rỉ gas, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn. Việc trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, duy trì lực lượng PCCC cơ sở và xử lý kịp thời khi có sự cố là yếu tố quan trọng giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.