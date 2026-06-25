Sẽ có quy trình ứng phó khẩn cấp liên vùng khi chất lượng không khí ở mức nguy hại 3 ngày liên tiếp

ANTD.VN -Theo Kế hoạch hành động vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành thì khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên 300 trong 3 ngày liên tiếp sẽ tổ chức xây dựng, ban hành và tổ chức diễn tập quy trình ứng phó khẩn cấp liên vùng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch, trong năm nay Bộ sẽ xây dựng quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh.

Trong đó Bộ nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp trong phòng ngừa, kiểm soát, ứng phó vấn đề khẩn cấp về ô nhiễm không khí, tập trung cho khu vực các tỉnh phía Bắc (vùng thủ đô) và TP.HCM.

Đồng thời xây dựng, ban hành và tổ chức diễn tập quy trình ứng phó khẩn cấp liên vùng khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên 300 trong 3 ngày liên tiếp.

Vào những tháng cuối năm và đầu năm, chất lượng không khí ở Hà Nội thường suy giảm, nhiều ngày ghi nhận chỉ số gây ảnh hưởng đến sức khoẻ

Theo thang đo chất lượng không khí của Việt Nam, AQI từ 300-500 là mức nguy hại. Tất cả mọi người đều được khuyến cáo nên ở trong nhà, đóng cửa ra vào và cửa sổ. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

Khi chỉ số AQI ở mức nguy hại, Bộ sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông khẩn cấp qua ứng dụng di động và truyền hình địa phương.

Trong kế hoạch, Bộ cũng tính xây dựng, nâng cấp và vận hành hệ thống cảnh báo, dự báo, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí quốc gia thông qua việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) để kết nối, phân tích dữ liệu quan trắc gửi về từ các tỉnh, thành phố.

Xây dựng mô hình hóa kết hợp trí tuệ nhân tạo để dự báo chất lượng môi trường không khí trước 3 ngày.

Xây dựng bảng điều khiển Dashboard, ứng dụng (App) di động để người dân theo dõi chất lượng môi trường không khí và dự báo, cảnh báo ô nhiễm không khí. Hệ thống cũng sẽ phát hành bản tin dự báo chất lượng không khí hai lần mỗi ngày.

Trong giai đoạn 2026-2027, Bộ này sẽ đầu tư và mở rộng mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí quốc gia với 22 trạm quan trắc không khí tự động. Nghiên cứu, xác định các nguồn gây ô nhiễm bụi PM 2.5 tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM.