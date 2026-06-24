Công an xã hỗ trợ nhiệt tình, giúp nhân dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

ANTD.VN - Tiếp nhận trình báo của người dân trên địa bàn về việc bất ngờ nhận được 142 triệu đồng vào tài khoản, cán bộ Công an xã Thư Lâm, Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, tìm được chủ sở hữu số tiền để trả lại.

Ngày 24-6-2026, nhận lại số tiền hơn 142 triệu đồng do chuyển nhầm, anh Nguyễn Xuân Nam, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội vô cùng phấn khởi, đã viết thư cảm ơn sự trách nhiệm, nhiệt tình của CBCS Công an xã Thư Lâm.

Chị Nguyễn Thu Loan chuyển lại số tiền cho anh Nguyễn Xuân Nam dưới sự chứng kiến của CBCS Công an xã Thư Lâm

Trước đó, vào ngày 6-6, chị Nguyễn Thu Loan trú tại tổ 12, xã Thư Lâm đến Công an xã trình báo về việc bất ngờ nhận được số tiền 142,4 triệu đồng vào tài khoản.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Thư Lâm đã xác minh qua Ngân hàng và xác định được người chuyển khoản cho chị Loan là anh Nguyễn Xuân Nam.

Công an xã Thư Lâm đã liên hệ với anh Nguyễn Xuân Nam và được biết anh chuyển nhầm tiền cho chị Nguyễn Thu Loan.

Công an xã Thư Lâm đã mời anh Nam và chị Loan đến làm thủ tục trao trả lại số tiền chuyển khoản nhầm. Sáng 24-6, đại diện Công an xã Thư Lâm đã làm việc cùng anh Nam và chị Loan; đồng thời trao trả lại số tiền hơn 142 triệu đồng cho anh Nam.

Lá thư cảm ơn của anh Nguyễn Xuân Nam gửi Công an xã Thư Lâm

Trong lá thư cảm ơn viết vội, anh Nguyễn Xuân Nam đã kể lại sự việc, bày tỏ lòng cảm ơn cán bộ Công an xã Thư Lâm trong quá trình làm việc đã nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn để anh nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm sớm nhất có thể, đồng thời cảm ơn chị Nguyễn Thu Loan người nhận số tiền chuyển nhầm đã nhiệt tình phối hợp và trả lại số tiền chuyển nhầm.

“Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, nhiệt tình giúp đỡ cho nhân dân” – trích thư cảm ơn của anh Nguyễn Xuân Nam.

Thượng tá Lê Văn Toàn, Trưởng Công an xã Thư Lâm chia sẻ, trong gần 1 năm kể từ khi Công an xã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới luôn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của chính quyền cơ sở và nhân dân.

"Nhận thức rõ điều đó, chỉ huy Công an xã Thư Lâm luôn quán triệt đến từng CBCS trong đơn vị, việc gì có lợi, có ích cho dân phải hết sức cố gắng thực hiện bằng được. Từng việc làm tuy nhỏ, nhưng có giá trị tích cực, góp phần lan tỏa, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân" - Thượng tá Lê Văn Toàn bày tỏ.