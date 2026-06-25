Chảo lửa Bắc bộ hạ nhiệt, từ đêm nay mưa giông xuất hiện, nắng nóng tạm kết thúc

ANTD.VN - Ngày hôm qua tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày ghi nhận xấp xỉ 41 độ C. Hôm nay, nắng nóng hạ nhiệt nhẹ, từ đêm nay mưa giông xuất hiện giúp nắng nóng tạm lui.

Ngày hôm qua 24/6, khắp từ Bắc bộ đến Trung bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, cả vùng như một chảo lửa với mức nhiệt nhiều nơi vượt 40 độ C. Tại Hà Nội, tâm điểm của nắng nóng và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị mức nhiệt cao nhất ghi nhận xấp xỉ 41 độ C. Cụ thể như, tại Láng ghi nhận mức nhiệt 40,8 độ C; tại Hà Đông 40,3 độ C; tại Sơn Tây 40 độ C…

Cơ quan khí tượng thông tin, từ đêm qua trên khu vực vùng núi Bắc bộ đang hình thành một vùng hội tụ gió ở độ cao 1.500m. Do vậy, khu vực này đã có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Mưa trong ngày hôm nay 25/6 chủ yếu tập trung ở khu vực các tỉnh như Cao Bằng, Tuyên Quang.

Chảo lửa Bắc bộ hôm nay hạ nhiệt nhẹ, từ chiều tối và đêm mưa giông xuất hiện

Trong khi đó, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ trong ngày hôm nay vẫn có nắng, dù cường độ có suy giảm hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 36-38 độ C.

Từ đêm nay đến ngày 29/6, vùng hội tụ trên cao này lan rộng hơn, lan xuống Bắc bộ gây mưa giông rải rác cho khu vực, mưa giông chủ yếu tập trung về chiều và tối. Do vậy, nắng nóng tạm chấm dứt ở Bắc bộ, ban ngày có nắng nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 32-35 độ C.

Chiều tối và đêm 25/6, khu vực Bắc bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong khi đó, khu vực Trung bộ trong ngày hôm nay và ngày mai 26/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn xuất hiện từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng với mức nhiệt cao từ 37-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C.

Từ 27/6 nắng nóng vẫn duy trì ở Trung bộ nhưng cường độ suy giảm nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.