Hoạt động thiết thực đối với cán bộ, người lao động Nhà máy - Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long

ANTD.VN -Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 32, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà máy - Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long (địa chỉ tại Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, TP. Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở.

Tại buổi tập huấn báo cáo viên thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 32 đã trao đổi, chia sẻ những nội dung cơ bản về các quy định của pháp luật trong công tác PCCC&CNCH; đồng thời trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung vào việc nhận diện các nguy cơ gây cháy, nổ; quy trình xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn thường gặp; kỹ năng tổ chức thoát nạn, cứu người bị mắc kẹt…

Cán bộ, Đội CC và CNCH khu vực số 32 tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH tới các học viên.

Sau phần lý thuyết, các học viên được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy, các trang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ được trang bị tại cơ sở; trực tiếp tham gia xử lý các tình huống cháy giả định và triển khai đội hình chữa cháy ban đầu. Thông qua hoạt động thực hành, lực lượng PCCC cơ sở đã được củng cố kỹ năng thao tác, nâng cao khả năng phối hợp và xử lý tình huống thực tế.

Đội CC&CNCH khu vực số 32 hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Tại phần thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tình huống cháy giả định được xây dựng sát với điều kiện thực tế tại cơ sở. Khi xảy ra cháy, lực lượng tại chỗ nhanh chóng phát hiện, báo động, tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho công nhân viên, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai các phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy. Đồng thời gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn người bị mắc kẹt trong khu vực xảy ra sự cố.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH và phối hợp thực tập phương án CC&CNCH, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên Nhà máy - Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long đối với công tác PCCC tiếp tục được nâng cao, đồng thời củng cố năng lực ứng phó của lực lượng PCCC cơ sở theo phương châm “Bốn tại chỗ”.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án, góp phần bảo đảm an toàn PCCC, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ổn định tại địa phương", chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 32 nêu rõ.