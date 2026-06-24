Sở Y tế Hà Nội: Phải tối ưu hóa sử dụng thuốc để nâng cao hiệu quả điều trị, an toàn người bệnh

ANTD.VN - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết, ngành y tế Thủ đô sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe toàn dân, trong đó công tác dược lâm sàng đóng vai trò rất quan trọng…

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng cùng các đại biểu dự hội thảo

Ngày 24-6, Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng cường hoạt động Dược lâm sàng nhằm tối ưu hóa sử dụng thuốc và nâng cao an toàn cho người bệnh”.

Thông tin tại đây, BSCKII Trần Xuân Khuyến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ nêu rõ, hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện luôn góp phần rất quan trọng trong việc tối ưu hóa sử dụng thuốc, nâng cao hiệu quả điều trị và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 9 báo cáo khoa học có giá trị thực tiễn cao như: Hiệu quả can thiệp Dược lâm sàng trong việc sử dụng thuốc trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ; Đổi mới hoạt động thông tin thuốc tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông; Dược sĩ lâm sàng và vai trò nâng cao hiệu quả điều trị thông qua tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân hen và COPD ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa...

Hội thảo đã nghe 9 báo cáo khoa học có giá trị thực tiễn cao

Phát biểu chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết, trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động khám chữa bệnh, dược lâm sàng không chỉ dừng lại ở vai trò tư vấn sử dụng thuốc mà đang trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định điều trị dựa trên bằng chứng, giúp cá thể hóa phác đồ và tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Đặc biệt, thời gian tới, ngành y tế Thủ đô sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe toàn dân, tiến tới quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân. Qua đó, việc phát hiện sớm yếu tố nguy cơ các bệnh không lây nhiễm như COPD, đái tháo đường, tăng huyết áp… để điều trị sớm và quản lý sử dụng thuốc hiệu quả sẽ đóng vai trò quyết định trong nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đề nghị các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giám sát và tối ưu hóa sử dụng thuốc; đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ lâm sàng; đồng thời hoạt động dược lâm sàng cần được mở rộng và kết nối chặt chẽ hơn giữa các tuyến nhằm bảo đảm quản lý điều trị liên tục, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý ngay từ tuyến đầu chăm sóc sức khỏe...