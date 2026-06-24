Hành trình 7 năm tìm con và cái kết viên mãn nhờ IVF tại An Thịnh

ANTD.VN - Sau 7 năm mong mỏi, vợ chồng anh Tuấn - chị Mai (Hà Nội) đã được đón con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) dưới sự đồng hành của BS Hà Đức Quang tại Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh.Sau 7 năm mong mỏi, vợ chồng anh Tuấn - chị Mai (Hà Nội) đã được đón con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) dưới sự đồng hành của BS Hà Đức Quang tại Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh.

Khi hai chữ "có con" trở thành áp lực vô hình

Cưới nhau từ năm 2017, vợ chồng anh Tuấn chị Mai (35 tuổi, Hà Nội) cũng như nhiều cặp đôi khác, mang trong mình niềm mong mỏi sớm có một thiên thần nhỏ. Nhưng năm tháng trôi qua, niềm mong mỏi ấy dần trở thành áp lực, rồi nỗi buồn, khi hai vạch hồng vẫn mãi là điều xa xỉ.

Gia đình anh Tuấn thực hiện IVF tại Bệnh viện Phụ sản An Thịnh sau 7 năm hiếm muộn

"Có những lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không chỉ về thể chất mà còn về tâm lý. Nhìn bạn bè, người thân lần lượt có con, mình lại tự hỏi không biết đến bao giờ mới được làm cha mẹ", chị Mai chia sẻ.

Sau nhiều năm thăm khám ở các cơ sở y tế khác nhau mà chưa có kết quả, năm 2024, vợ chồng chị Mai quyết định tìm đến Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh - nơi được nhiều người giới thiệu về chuyên môn trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

Phác đồ "đo ni đóng giày" và sự đồng hành tận tâm

Tại đây, vợ chồng chị Mai được BS Hà Đức Quang trực tiếp thăm khám, đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe sinh sản của cả hai. Sau khi có đầy đủ kết quả xét nghiệm, bác sĩ đã phân tích cặn kẽ nguyên nhân, đồng thời tư vấn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) phù hợp với thể trạng của chị Mai.

Bác sĩ Hà Đức Quang - Giám đốc IVF An Thịnh trực tiếp điều trị hiếm muộn toàn diện cho cả vợ và chồng

"Điều khiến tôi yên tâm nhất là bác sĩ Quang luôn giải thích rất kỹ từng bước trong quy trình, từ kích trứng, theo dõi nang trứng, đến chọc hút và chuyển phôi. Bác sĩ cũng thường xuyên động viên, giúp tôi giữ tâm lý ổn định trong suốt quá trình điều trị - điều mà trước đây tôi chưa từng có được", chị Mai kể lại.

Trong suốt quá trình kích thích buồng trứng, BS Hà Đức Quang đã theo dõi sát sao sự phát triển của các nang trứng, điều chỉnh liều thuốc linh hoạt theo phản ứng cơ thể của chị Mai để đảm bảo hiệu quả tối ưu và an toàn cho người bệnh.

Niềm vui vỡ òa sau 7 năm chờ đợi

Sau quá trình chuyển phôi, vợ chồng chị Mai đã nhận được tin vui - chị đã mang thai. "Khi nhìn thấy kết quả, cả hai vợ chồng tôi đều không cầm được nước mắt. Đó là cảm giác hạnh phúc mà chúng tôi đã chờ đợi suốt 7 năm", anh Tuấn xúc động chia sẻ.

Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Phụ sản An Thịnh theo dõi sát sao quản lý thai kỳ cho chị Mai

Hiện tại, thai kỳ của chị Mai đang phát triển ổn định dưới sự theo dõi của các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh. Chia sẻ về hành trình của mình, vợ chồng chị Mai gửi lời cảm ơn sâu sắc đến BS Hà Đức Quang và đội ngũ y tế đã đồng hành, giúp gia đình anh chị viết tiếp câu chuyện làm cha mẹ.

Lời nhắn gửi đến các gia đình hiếm muộn

Chia sẻ về trường hợp của vợ chồng anh Tuấn - chị Mai, BS Hà Đức Quang cho biết đây là một trong nhiều ca bệnh mà bác sĩ đã đồng hành, và mỗi ca đều mang đến những bài học, những cảm xúc riêng. Theo bác sĩ, điều quan trọng nhất với các cặp vợ chồng hiếm muộn là không nên mất niềm tin, đồng thời nên thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp, tránh để lỡ "thời điểm vàng".

"Hành trình tìm con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng với sự đồng hành đúng cách, nhiều gia đình đã có được kết quả viên mãn. Đó cũng là động lực để chúng tôi - những người làm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản - tiếp tục cố gắng mỗi ngày", BS Hà Đức Quang chia sẻ.