Sắc đỏ bao trùm Bắc bộ đến Trung bộ, Hà Nội là tâm điểm của nắng nóng vượt 40 độ C

ANTD.VN -Ngày 23/6, mức nhiệt ở Thủ đô Hà Nội cao nhất ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, gần đạt 40 độ C. Hôm nay 24/6, khu vực Hà Nội tiếp tục chìm trong sắc đỏ, nắng nóng hầm hập đến tận chiều muộn.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 23/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Hòa Bình (Phú Thọ) 38,8 độ C; Hàm Yên (Tuyên Quang) 38,4 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%;

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như trạm: Láng (TP Hà Nội) 39,8 độ C; Phủ Lý (Ninh Bình) 39,2 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,2 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45- 50%.

Trong hôm nay 24/6 và ngày mai, khu vực vùng núi Bắc bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng ngày 25/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Nắng nóng hầm hập từ Bắc bộ đến Trung bộ, Hà Nội là tâm điểm của chảo lửa

Khu vực trung du Bắc bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Dự báo, từ ngày 26/6 nắng nóng ở khu vực Bắc bộ có khả năng dịu dần do sự hoạt động trở lại của rãnh thấp gây mưa giông; nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tuy vậy, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.