Nhanh chóng ngăn chặn vụ cháy xe đầu kéo trên tuyến đường liên xã

ANTD.VN - Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội trong quá trình tuần tra kiểm soát đã kịp thời phát hiện, xử lý một vụ cháy lốp xe đầu kéo, ngăn chặn nguy cơ cháy lan, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/6, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tá Lê Thanh Bình làm Tổ trưởng, phối hợp Công an các xã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Km 0+100 tuyến đường TL414, phường Tùng Thiện, Hà Nội thì phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 29H-830.18 kéo theo rơ-moóc BKS 29R-525.xx do anh P.N.H (sinh năm 1990, trú tại xã Bất Bạt, Hà Nội) điều khiển đang bốc khói, cháy tại bánh lốp phía sau bên phải.

Nhờ phát hiện và xử lý kịp thời đám cháy được dập tắt nhanh chóng. Không có thiệt hại về người.

Nhận thấy tình huống có nguy cơ gây cháy lan và mất an toàn giao thông, Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phân luồng giao thông, cảnh báo các phương tiện lưu thông qua khu vực, đồng thời sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện sẵn có để khống chế, dập lửa.

Sau khi đám cháy được dập tắt, Tổ công tác đã liên hệ đơn vị cứu hộ lốp hỗ trợ sửa chữa phương tiện ngay tại hiện trường, bảo đảm điều kiện an toàn để xe tiếp tục lưu thông.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT, anh P.N.H đã gửi lời cảm ơn tới Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 vì đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ xử lý sự cố, giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ cháy lớn và bảo vệ an toàn cho người cùng phương tiện.