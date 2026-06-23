Xử phạt 2 cơ sở chưa thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài

ANTD.VN - Công an phường Thanh Xuân, Hà Nội ra quân tổng rà soát, kiểm tra, quản lý người nước ngoài cư trú, làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch Tổng kiểm tra, rà soát người nước ngoài tạm trú, làm việc trên địa bàn phường, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thời gian qua Công an phường Thanh Xuân đã chủ động triển khai, đồng bộ nhiều biện pháp kiểm tra, rà soát đối với các cơ sở lưu trú, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài.

Rà soát, quản lý người nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn phường Thanh Xuân

Công an phường đã tiến hành kiểm tra, rà soát 15 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với gần 60 lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn, khoảng 70 cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú.

Theo đó, lực lượng Công an phường đã tiến hành kiểm tra, rà soát 15 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với gần 60 lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn, khoảng 70 cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt 2 cơ sở lưu trú chưa thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, Công an phường Thanh Xuân thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát việc chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài; đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho người dân các quy định của pháp luật về Xuất, nhập cảnh, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý lao động, bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở.

Thông qua công tác kiểm tra, nhiều tồn tại, thiếu sót đã được kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật, không để phát sinh các vụ việc phức tạp liên quan đến người nước ngoài, giữ vững môi trường ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.