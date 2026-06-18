Học sinh Hà Nội được thông báo điểm thi lớp 10 qua ứng dụng iHanoi

Ngày mai học sinh được công bố điểm thi lớp 10 qua ứng dụng iHanoi

Ngày 18-6, thông tin mới nhất từ Sở GD-ĐT Hà Nội, để tránh tình trạng nghẽn mạng khi thí sinh tra cứu kết quả thi lớp 10, năm nay Hà Nội áp dụng thêm một phương thức để thí sinh nhanh chóng biết điểm thi của mình. Đó là điểm thi vào lớp 10 sẽ được gửi thẳng đến từng thí sinh thông qua ứng dụng iHanoi.

Thí sinh đã đăng nhập tài khoản VNeID mức 2 hoặc số điện thoại đã đăng ký sẽ nhận được điểm thi lớp 10 thông qua ứng dụng này. Thời gian công bố dự kiến vào tối mai, 19-6. Điểm thi sẽ công bố đồng thời với điểm chuẩn nên thí sinh sẽ không phải hồi hộp chờ đợi để biết mình có trúng tuyển hay không.

Thí sinh có thể tra cứu điểm tại Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội; cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Theo kế hoạch, từ ngày 19-6 đến ngày 25-6, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn phúc khảo tại các cơ sở giáo dục.

Từ 13 giờ 30 ngày 25-6 đến hết ngày 27-6, các trường trung học phổ thông tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường trung học phổ thông công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13 giờ 30 ngày 25-6 đến ngày 27-6.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 của Hà Nội diễn ra trong các ngày 30 và 31.5 với gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi ba môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Để phục vụ công tác chấm thi vào lớp 10, Sở GD-ĐT đã huy động gần 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia chấm từ ngày 2-6. Việc chấm thi được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công bằng, khách quan và đánh giá đúng năng lực của thí sinh.