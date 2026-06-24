Gần 100 chuyên gia và người nước ngoài được huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Trong hai ngày 23 và 24/6/2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội đã huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Thăng Long, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên thực hành sử dụng bình PCCC

Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện, Thượng tá Nguyễn Như Ý, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3 nhấn mạnh: “Khu công nghiệp Thăng Long hiện tập trung nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với quy mô sản xuất lớn, mật độ lao động cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy, nổ. Vì vậy, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và CNCH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua lớp tập huấn nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, sản xuất an toàn và bền vững trên địa bàn Thủ đô”.

Giảng viên hướng dẫn cách di chuyển người bị nạn

Điểm đặc biệt của lớp huấn luyện năm nay là phần lớn học viên là lãnh đạo, quản lý đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cách tiếp cận kiến thức chuyên ngành PCCC đặt ra không ít khó khăn cho công tác giảng dạy, truyền đạt nội dung.

Để bảo đảm hiệu quả huấn luyện, Ban tổ chức đã chủ động chuẩn bị tài liệu, nội dung giảng dạy phù hợp; tăng cường trao đổi, giải đáp trực tiếp, kết hợp trình chiếu hình ảnh, video minh họa và hướng dẫn thực hành trực quan. Các nội dung chuyên môn được truyền tải một cách dễ hiểu, giúp học viên nước ngoài nắm bắt đầy đủ những quy định pháp luật cũng như các kỹ năng cần thiết trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở.

Đại tá, PGS.TS Lương Khắc Vọng – Giảng viên trường Đại học PCCC phổ biến kiến thức pháp luật tại lớp học

Tại đây, Đại tá, PGS.TS Lương Khắc Vọng - Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Đại học PCCC truyền đạt những nội dung trọng tâm của các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH; cập nhật các quy định mới liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc bảo đảm an toàn cháy, nổ. Đồng thời, giảng viên phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thời gian gần đây, qua đó làm rõ vai trò của công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Bên cạnh phần lý thuyết, học viên còn được giảng viên hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Nhiều tình huống thực tế được đưa ra thảo luận, giúp các học viên, đặc biệt là lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ và chủ động xây dựng các phương án xử lý phù hợp với đặc thù sản xuất của đơn vị.

Cảnh sát hướng dẫn học viên thực hành sử dụng bình PCCC

Mặc dù gặp không ít trở ngại về ngôn ngữ, song với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức cùng tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên, lớp huấn luyện đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đạt kết quả tốt đẹp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp trong công tác PCCC và CNCH, xây dựng môi trường sản xuất an toàn, ổn định tại Khu công nghiệp Thăng Long - một trong những khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp FDI lớn của Thủ đô.