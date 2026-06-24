Kiểm tra, hướng dẫn an toàn cháy, nổ gần 100 cơ sở tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn

ANTD.VN - Trong các ngày từ ngày 15/6/2026 đến ngày 23/6/2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP Hà Nội tổ chức kiểm tra các cơ sở trong phạm vi Dự án Trục Đại cảnh quan sông Hồng trên địa bàn phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

: Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra cơ sở thuộc phạm vi Dự án Trục Đại cảnh quan sông Hồng trên địa bàn phường Bồ Đề, Long Biên

Trên địa bàn phường Bồ Đề và Long Biên có 96 cơ sở thuộc Phụ lục II nghị định 105/2025/NĐ-CP trong phạm vi dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do Đội CC&CNCH Khu vực số 18 quản lý.

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và bảo đảm an toàn phục vụ quá trình triển khai Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã tổ chức kiểm tra các cơ sở trong diện tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Các cơ sở này chủ yếu thuộc loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, công trình kho, xưởng; có đặc điểm xây dựng từ lâu, có kết cấu tạm, khung thép mái tôn, dễ bị cháy lan, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, giấy…, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao;việc trang bị hệ thống, phương tiện PCCC hầu hết không đảm bảo.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra hệ thống PCCC được trang bị tại cơ sở

Tại các buổi kiểm tra, đơn vị tập trung đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, như: việc trang bị, duy trì các hệ thống, phương tiện PCCC được trang bị gồm: hệ thống báo cháy tự động, các dụng cụ phương tiện cứu nạn cứu hộ như: mặt nạ phòng độc, kìm, búa, rìu…; hệ thống điện; hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH; việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở; phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho người lao động tại cơ sở trong thời gian thực hiện di dời.

Bên cạnh việc kiểm tra, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở, người lao động nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong quá trình hoạt động, đặc biệt là việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng điện an toàn, không chèn, chặn, khóa lối thoát nạn, đảm bảo các điều kiện thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy...,yêu cầu không chủ quan, lơ là trong giai đoạn chuẩn bị di dời, thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót có nguy cơ phát sinh cháy, nổ, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn chủ cơ sở, người lao động sử dụng phương tiện bình chữa cháy

Hoạt động kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC của các cơ sở thuộc diện di dời, đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn phục vụ quá trình triển khai Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đúng tiến độ đề ra.

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở nhằm hạn chế xảy ra các vụ cháy, nổ.