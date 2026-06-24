Già hóa dân số và sức khỏe hô hấp: Gánh nặng RSV ở người cao tuổi

ANTD.VN - Đến năm 2050, cứ 2–3 người tại châu Á – Thái Bình Dương sẽ có một người từ 60 tuổi trở lên. Trước xu hướng già hóa dân số ngày càng rõ nét, giới chuyên môn cảnh báo hệ thống y tế cần sớm chuẩn bị để ứng phó với gánh nặng RSV dự kiến gia tăng ở người lớn tuổi.

Hơn 120 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hô hấp và y tế công cộng khu vực châu Á – Thái Bình Dương quy tụ tại TP. Hồ Chí Minh, tham dự Hội thảo Khoa học RSV 2026 với chủ đề: “Strong Breath, Peaceful Living”, do Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ khoa học từ Pfizer.

Trong bối cảnh già hóa dân số, bệnh mạn tính và các bệnh hô hấp theo mùa gia tăng đang đặt ra nhiều thách thức mới cho y tế công cộng, hội thảo tập trung thảo luận về gánh nặng RSV ở người lớn tuổi – một vấn đề chưa được nhận diện đầy đủ, đồng thời thảo luận các chiến lược nâng cao nhận thức và quản lý nguy cơ ở nhóm tuổi này.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS.BS Phan Trọng Lân, Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam, nhấn mạnh RSV đang nổi lên như một vấn đề sức khỏe cần được quan tâm nhiều hơn trong bối cảnh dân số già hóa và gánh nặng bệnh mạn tính ngày càng gia tăng.

GS.TS.BS Lân nhận định: “Cuộc sống an yên không chỉ là sống lâu hơn. Mục tiêu cuối cùng của dự phòng không chỉ là tránh bệnh tật, mà còn là giúp người dân duy trì khả năng vận động, sự độc lập và chất lượng cuộc sống khi tuổi ngày càng cao”.

Toàn cảnh Hội thảo Khoa học RSV 2026

Đối với người lớn tuổi, RSV không đơn thuần là bệnh hô hấp thoáng qua. Ở những người có bệnh nền, RSV có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh hiện có, dẫn đến nguy cơ nhập viện và ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt tự chủ, ngay cả khi đã vượt qua giai đoạn cấp tính. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc nâng cao nhận thức, nhận diện sớm nguy cơ và chủ động quản lý sức khỏe nhằm hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Là đơn vị hỗ trợ khoa học cho hội thảo, Pfizer Việt Nam tái khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng y khoa trong việc thúc đẩy đối thoại khoa học và nâng cao nhận thức về các bệnh hô hấp ở người lớn tuổi.

Ông Mark Kuo, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam, phụ trách thị trường Việt Nam và Thái Lan chia sẻ: “Thông qua Hội thảo Khoa học RSV: Hơi thở khỏe mạnh – Cuộc sống an yên, Pfizer mong muốn đồng hành cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam và cộng đồng khoa học khu vực, nơi các chuyên gia có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn và tìm kiếm những giải pháp phù hợp, hướng đến việc nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi trong tương lai”.

Tại hội thảo, các chuyên gia thảo luận về mối liên hệ giữa RSV và các bệnh mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn, bệnh tim mạch và đái tháo đường. Trong khi bệnh nền làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng khi nhiễm RSV, bản thân RSV cũng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý sẵn có, chẳng hạn như làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, hoặc gây các đợt cấp nghiêm trọng ở người bệnh COPD hoặc hen suyễn.

Các mô hình dự báo trong khu vực cho thấy RSV đang tạo ra gánh nặng đáng kể ở người lớn tuổi tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Số ca nhiễm trùng hô hấp cấp liên quan đến RSV ước tính trong 5 năm tới cho thấy cần tăng cường nhận thức và chủ động quản lý nguy cơ ở nhóm tuổi này.

Ngoài bệnh nền, yếu tố nguy cơ phổ biến tại khu vực như hút thuốc lá, đặc biệt ở Đông Nam Á, cũng được ghi nhận có thể làm suy giảm chức năng hô hấp và làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng khi nhiễm RSV ở người lớn tuổi.

Nhu cầu này ngày càng trở nên cấp thiết khi nhiều quốc gia trong khu vực như Úc, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc ghi nhận RSV đang tạo ra gánh nặng đáng kể ở người lớn tuổi, với tổng số ca nhập viện ước tính khoảng 778.000 trường hợp và chi phí điều trị khoảng 2,8 tỷ USD một năm.

Các chuyên gia đồng thuận rằng việc nâng cao nhận thức về RSV cần được lồng ghép vào chiến lược thúc đẩy lão hóa khỏe mạnh. Việc nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ, hiểu rõ hơn về tác động của RSV và tận dụng những tiến bộ trong y tế dự phòng có thể góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hạn chế các biến chứng nghiêm trọng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lớn tuổi.