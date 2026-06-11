ANTD.VN - Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội, phối hợp với CAP Phương Liệt đã kịp thời cứu nạn an toàn 4 người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời cứu nạn 4 người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng

Khoảng 4h07 ngày 11/6/2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 nhận tin báo cháy tại nhà dân số 7 Tập thể Cục Đối ngoại, Tổ dân phố số 52 phường Phương Liệt, Hà Nội, ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe téc, 1 xe máy chữa cháy, đồng thời huy động chi viện từ Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 9 (cơ sở Tạ Quang Bửu) điều động 1 xe chữa cháy và phối hợp CAP Phương Liệt đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Tại hiện trường, Tổ công tác xác định ngôi nhà bị cháy khoảng 45m2, 5 tầng, đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tại tầng 2, khói và nhiệt do đám cháy sinh ra phát tán ra toàn bộ ngôi nhà, thời này đang có trong nhà có 5 người trong nhà.

Lực lượng chữa cháy cơ sở phường Phương Liệt hỗ trợ Tổ cứu nạn đưa nạn nhân xuống nơi an toàn

Lực lượng chữa cháy xác định ông Đỗ Trọng Th (sinh năm 1949, chủ nhà) đã tự thoát nạn an toàn, tuy nhiên vẫn còn 4 người đang mắc kẹt gặp nguy hiểm ở bên trong ngôi nhà đang cháy. Xác định vị trí người cần cứu nạn, Tổ công tác Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 do Trung tá Vũ Xuân Long - Phó Đội trưởng đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai đồng thời đội hình chữa cháy tiếp cận chữa cháy và trực tiếp chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp các công tác đảm bảo an toàn phía lân cận.

Lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận mái nhà bên cạnh, cắt chuồng cọp sắt kịp thời phát hiện và đưa được 4 người cần hỗ trợ đến nơi an toàn. Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp lực lượng y tế đưa các nạn nhân đến bệnh viện Bưu Điện (gần đó) thăm khám sức khoẻ.

Các lực lượng huy động chữa cháy, đến khoảng 5h25 cùng ngày hoả hoạn đã được dập tắt hoàn toàn.

Tổ công tác sau khi đưa nạn nhân đến nơi an toàn động viên tinh thần và chuyển lực lượng y tế để thăm khám sức khoẻ

Các nạn nhân mắc kẹt gồm bà Nguyễn Thị N (sinh 1958) - vợ chủ nhà, ông Đỗ Trung D (sinh năm 1982) - con trai chủ nhà, bà Bùi Thị H (sinh năm 1985) - Con dâu chủ nhà và cháu Đỗ Minh T (sinh năm 2017) - Cháu gái chủ nhà...

Trong những giây phút ngắn ngủi, lực lượng cứu nạn đã đưa các nhân mắc kẹt trong đám cháy đến nơi an toàn

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Việc kịp thời cứu nạn lúc rạng sáng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an TP Hà Nội đã cho thấy hiệu quả 4 tại chỗ và mở rộng mạng lưới trụ sở thường trực của lực lượng PCCC và các phân đội chữa cháy theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Đảng uỷ, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Qua đó, góp phần thi đua lập thành tích hưởng ứng phong trào thi đua Ba nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" thực sự "Gần dân mọi lúc - Sát dân mọi việc - Vì dân hết mình".