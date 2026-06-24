Công an Hà Nội: 2 phút tiếp cận hiện trường, cứu cụ bà mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân

ANTD.VN - Chỉ trong vòng ít phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng khống chế đám cháy xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội), đồng thời cứu thành công một người phụ nữ có dấu hiệu ngạt khói mắc kẹt bên trong công trình.

Khoảng 13h33 ngày 24/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà dân số 48 Villa 1, khu nhà ở Hyundai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 15, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường. Với khoảng cách chưa đầy 1km, lực lượng chức năng chỉ mất khoảng 2 phút để tiếp cận đám cháy.

Hình ảnh cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu bà L ra khỏi hiện trường

Khi đến nơi, lực lượng Cảnh sát PCCC xác định đám cháy xảy ra tại khu vực phòng khách tầng 2 của ngôi nhà cao 3 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 70m². Khói từ đám cháy bốc lên dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng và đe dọa đến những người đang có mặt trong nhà.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng tổ chức trinh sát hiện trường, triển khai đồng thời các mũi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hai lăng chữa cháy được triển khai tiếp cận điểm cháy, kết hợp các biện pháp thoát khói, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Trong quá trình tổ chức chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.L, 70 tuổi, bị mắc kẹt bên trong công trình và có dấu hiệu ngạt khói. Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, hướng dẫn và đưa nạn nhân xuống tầng 1 an toàn, bàn giao cho người thân chăm sóc.

Bà L được giải cứu an toàn

Nhờ sự triển khai nhanh chóng, bài bản và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chỉ sau khoảng 4 phút kể từ khi có mặt tại hiện trường, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn vào lúc 13h37 cùng ngày.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản không đáng kể, gồm một cục lạnh điều hòa đã qua sử dụng, ước tính khoảng 300.000 đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn gần như toàn bộ diện tích tầng 2 của ngôi nhà, ngăn chặn nguy cơ cháy lan lên các tầng trên và sang các công trình lân cận.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do sự cố chập điện tại khu vực xảy ra cháy.

Theo lực lượng chức năng, mặc dù diện tích cháy chỉ khoảng 2m², song nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, đám cháy hoàn toàn có thể phát triển lớn hơn, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, nhất là trong điều kiện công trình dạng nhà ở nhiều tầng, có người mắc kẹt bên trong.

Vụ việc một lần nữa cho thấy hiệu quả của phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong việc phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các tình huống hỏa hoạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, không để các thiết bị điện hoạt động quá tải, kịp thời thay thế các thiết bị xuống cấp, hư hỏng nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, đặc biệt trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao.