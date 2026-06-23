Các trường THPT thực hiện nguyên tắc xét tuyển bắt buộc đảm bảo quyền lợi trong tuyển sinh lớp 10

Học sinh muốn nhập học vào trường đã trúng tuyển thì phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến (trên cổng tsdaucap.hanoi.gov.vn) hoặc trực tiếp (từ ngày 25/6/2026 đến ngày 27/6/2026)

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, ngày 23-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường xét tuyển trên nguyên tắc học sinh phải có điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 đạt điểm chuẩn trúng tuyển của trường đã đăng ký dự tuyển theo quy định.

Các nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) vào một trường THPT đã đăng ký được xét tuyển bình đẳng theo điểm chuẩn (không phân biệt thứ tự ưu tiên),do đó nếu học sinh đã trúng tuyển vào trường theo bất cứ nguyện vọng nào đều thực hiện các thủ tục tuyển sinh cùng thời điểm được quy định tại Công văn số 1166/SGDĐT-QLT ngày 25/3/2026.

Học sinh đã trúng tuyển NV1 thì không được xét NV2, NV3; đã trúng tuyển NV1 hoặc NV2 thì không được xét tuyển NV3. Nếu học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét trúng tuyển NV2 (có Điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm), nếu học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét trúng tuyển NV3 (có Điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm).

Học sinh muốn nhập học vào trường đã trúng tuyển thì phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến (trên cổng tsdaucap.hanoi.gov.vn) hoặc trực tiếp (từ ngày 25/6/2026 đến ngày 27/6/2026) vào trường đó theo quy định.



Sau khi đã xác nhận nhập học, nếu nhà trường hạ điểm chuẩn (hoặc học sinh trúng tuyển sau phúc khảo), học sinh có thể làm thủ tục hủy xác nhận nhập học trường cũ (NV2 hoặc NV3) để thực hiện xác nhận nhập học tại trường trúng tuyển mới (không bắt buộc phải xác nhận NV2 hoặc NV3 thì mới được xác nhận NV1 sau hạ chuẩn hoặc sau phúc khảo).

Học sinh có thể trúng tuyển tối đa 01 nguyện vọng công lập không chuyên và nhiều nguyện vọng chuyên khác nhau vì học sinh có thể dự thi và trúng tuyển vào các lớp chuyên của các buổi thi khác nhau (sáng-chiều ngày 01/6); đồng thời học sinh có thể trúng tuyển thêm vào các lớp chuyên Trung, chuyên Nga... bằng điểm xét tuyển của lớp chuyên Anh (nếu học sinh có đăng ký thêm chuyên Trung, chuyên Nga) trên nguyên tắc xét tuyển độc lập (không phân biệt thứ tự ưu tiên) hoặc trúng tuyển lớp tiếng Pháp song ngữ. Những nguyện vọng trúng tuyển sẽ được hiển thị trên hệ thống khi học sinh đăng nhập vào trang tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Riêng đối với học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp song ngữ tiếng Pháp (có đăng ký thêm lớp tăng cường tiếng Pháp): học sinh chỉ được xét tuyển vào lớp tăng cường tiếng Pháp nếu không trúng tuyển vào lớp song ngữ tiếng Pháp.