Củng cố 'lá chắn' phòng ngừa ma túy từ cơ sở

ANTD.VN - Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng tinh vi của các loại ma túy tổng hợp, ma túy "núp bóng" dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, phường Long Biên (Hà Nội) đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.

Sáng 23-6, UBND phường Long Biên phối hợp Công an phường và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2026 với chủ đề "Long Biên - Chung một quyết tâm xây dựng phường không ma túy".

Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an, Quân sự, Trạm Y tế, các tổ dân phố, trường học cùng đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường Long Biên phát động hưởng ứng phòng chống ma túy

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của người sử dụng mà còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tác động trực tiếp đến an ninh trật tự, hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của địa phương.

Đáng lo ngại, cùng với sự phát triển của công nghệ và các phương thức giao dịch trên không gian mạng, nhiều loại ma túy mới đang được ngụy trang dưới các hình thức tưởng chừng vô hại như bánh kẹo, nước giải khát, thuốc lá điện tử hay các sản phẩm thực phẩm chức năng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Hội nghị là dịp khẳng định quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường Long Biên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy phường nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy muốn đạt hiệu quả phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố và mỗi công dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với sự tham gia của lãnh đạo phường cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ chức đoàn thể. Thông qua hoạt động này, phường Long Biên tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không để ma túy len lỏi vào cộng đồng dân cư.

Hội nghị phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2026 của phường Long Biên

Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Công an Long Biên phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền chuyên đề về các loại ma túy mới, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và kỹ năng nhận diện các loại ma túy "núp bóng" đang có nguy cơ xâm nhập học đường.

Thông qua những hình ảnh trực quan, các tình huống thực tế và phần giao lưu hỏi đáp, nhiều đoàn viên, thanh niên và học sinh đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ và nguy cơ từ ma túy.

Lãnh đạo phường Long Biên cho biết, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các khu dân cư, trường học; tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của người dân, mục tiêu xây dựng phường Long Biên không ma túy đang từng bước được hiện thực hóa, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho cộng đồng.