Bánh bột lọc, mè xửng, tôm chua, dầu tràm, trà cung đình… được quảng bá tại Hà Nội

ANTD.VN - Bánh bột lọc, mè xửng, tôm chua, dầu tràm, trà cung đình, hạt sen sấy hay những chiếc áo dài, túi xách thủ công… mang đậm dấu ấn cố đô sẽ cùng hội tụ tại “Huế Thương”, sự kiện sắp diễn ra tại Hà Nội.

Người dân Thủ đô sẽ được khám phá, trải những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa và ẩm thực Huế tại Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 8

Nhiều đặc sản của Huế sẽ góp mặt tại chương trình “Sức sống hàng Việt” số 8 với chủ đề “Huế Thương”, diễn ra từ ngày 26 - 28/6 tại Không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam, số 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương thành phố Huế, TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức. Thông qua hoạt động này, Cục tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong việc quảng bá sản phẩm đặc trưng, mở rộng thị trường tiêu thụ và đưa hàng Việt chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tại không gian “Huế Thương”, người yêu ẩm thực có thể tìm thấy những món ăn quen thuộc làm nên thương hiệu cố đô như bánh bột lọc gói lá chuối của Huế O Na, cơm cháy chà bông, nem chua của Thababo Food hay các sản phẩm mắm ruốc, tôm chua từ vùng biển Chân Mây – Lăng Cô do cơ sở Xuân Anh sản xuất.

Những thức quà mang đậm hương vị Huế cũng sẽ hiện diện với nhiều sản phẩm truyền thống của Công ty TNHH Thiên Hương như mè xửng, mè xửng giòn, kẹo cau, kẹo mè đen, kẹo đậu phộng và kẹo gương – những món quà quen thuộc đối với du khách mỗi lần ghé thăm cố đô.

Bên cạnh các sản phẩm ẩm thực, chương trình còn giới thiệu nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp từ thảo dược bản địa như tinh dầu tràm Thanh Vui, dầu tràm cung đình Vỹ Dạ và phấn nụ gia truyền cung đình Vỹ Dạ. Đây đều là những sản phẩm gắn liền với đời sống và văn hóa của người dân Huế.

Các sản phẩm từ sen cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Công ty TNHH Mộc Truly Hue’s mang đến trà lá sen, trà tim sen, trà củ sen và hạt sen sấy, trong khi Huefarm giới thiệu hạt sen sấy thăng hoa, mứt vỏ bưởi chanh dây và mứt gừng non mật ong. Cùng với đó là các sản phẩm từ atiso đỏ của Hichagol và Trà cung đình Huế – những sản phẩm được nhiều người tiêu dùng yêu thích.

Không chỉ có thực phẩm và đồ uống, “Huế Thương” còn mang đến những sản phẩm thủ công và thời trang giàu bản sắc. Những chiếc túi xách làm từ cỏ bàng của Công ty TNHH Maries thể hiện sự khéo léo của người thợ thủ công Huế, trong khi các mẫu áo dài và khăn lụa vẽ tay của Công ty TNHH Thêu May Đoan Trang góp phần tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch của văn hóa cố đô.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và bán trực tiếp, nhiều sản phẩm tiêu biểu như bánh bột lọc Huế, dầu tràm cung đình, hạt sen sấy, trà atiso đỏ, túi xách cỏ bàng hay áo dài Huế cũng sẽ được quảng bá thông qua các phiên livestream trên nền tảng TikTok, giúp người tiêu dùng trên cả nước dễ dàng tiếp cận sản phẩm.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiêu biểu của thành phố Huế, “Huế Thương” không chỉ là điểm đến mua sắm mà còn là không gian để khám phá văn hóa, ẩm thực và những giá trị truyền thống của vùng đất cố đô. Từ những món ăn dân dã đến các sản phẩm thủ công tinh tế, một phần hồn cốt Huế sẽ được tái hiện giữa lòng phố Tràng Tiền trong những ngày cuối tháng 6.