Tìm cháu bé đi lạc đưa về đoàn tụ với gia đình

ANTD.VN - Bằng tinh thần trách nhiệm, tận tụy, vì nhân dân phục vụ, Công an xã Hồng Vân, Hà Nội đã nhanh chóng tìm được cháu bé bị lạc đưa về đoàn tụ với gia đình.

Khoảng 17h00 ngày 14/6/2026, Công an xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc cháu N.Q.T.N., sinh năm 2019, trú tại Nội Thôn, xã Hồng Vân đi khỏi nhà từ khoảng 14h00 cùng ngày chưa về.

Công an xã Hồng Vân đã khẩn trương tìm được cháu bé sau khi nhận tin báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Hồng Vân đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp xác minh, rà soát địa bàn, đồng thời phối hợp, hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu bé.

Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng nắm được khu vực cháu di chuyển và tổ chức tìm kiếm...

Đến khoảng 18h00 cùng ngày, Công an xã Hồng Vân đã hỗ trợ gia đình tìm thấy cháu N. trong tình trạng sức khỏe bình thường, không bị thương tích. Sau khi được lực lượng Công an động viên, chăm sóc, cháu bé đã được bàn giao an toàn cho gia đình.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hồng Vân, bà nội cháu N đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công an xã đã tận tình giúp đỡ, tích cực hỗ trợ gia đình trong quá trình tìm kiếm cháu.

Việc làm kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hồng Vân tiếp tục khẳng định tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, tận tụy, trách nhiệm trong công việc, hết lòng phục vụ nhân dân.