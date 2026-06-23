Hướng dẫn tiểu thương, người lao động phòng ngừa hoả hoạn mùa nắng nóng

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ cho các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 1 phối hợp liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và UBND xã Phù Đổng tổ chức lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho thành viên hợp tác xã, tiểu thương, người lao động tại chợ Nành Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, TP Hà Nội.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn thành viên Hợp tác xã và các tiểu thương tại chợ Nành ninh hiệp sử dụng bình chữa cháy cho đám cháy giả định

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 1 – Phòng cảnh sát PCCC và CNCH- Công an TP Hà Nội phối hợp liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và UBND xã Phù Đổng trang bị các kỹ năng phòng ngừa hoả hoạn chợ mùa nắng nóng.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 1 đã trực tiếp trao đổi, phổ biến những quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy; phân tích nguyên nhân, hậu quả của các vụ cháy, nổ thường gặp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình kết hợp kinh doanh và các khu vực tập trung đông người. Đồng thời, cán bộ tuyên truyền đã hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, cách bảo đảm an toàn điện, an toàn trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa, khí đốt và các thiết bị tiêu thụ điện.

Giảng viên trường Đại học PCCC tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho các thành viên hợp tác xã và các hộ kinh doanh

Tại đây, các thành viên đã tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Các học viên tham gia lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại Chợ Nành Ninh Hiệp, xã Phù Đổng

Sau phần lý thuyết, thành viên Hợp tác xã và các tiểu thương tại chợ Nành được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy giả định. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ tuyên truyền, tiểu thương đã được thực hành các thao tác kiểm tra bình chữa cháy, cách rút chốt an toàn, lựa chọn vị trí đứng phù hợp và phun chất chữa cháy dập tắt đám cháy đúng kỹ thuật. Hoạt động thực hành diễn ra sôi nổi, bảo đảm an toàn, giúp tiểu thương nắm vững kiến thức, thành thạo kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Hướng dẫn học viên biện pháp sử dụng bình PCCC an toàn, hiệu quả

Thông qua lớp tập huấn, tiểu thương và người dân đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác phòng cháy, chữa cháy và an toàn vệ sinh lao động, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Phù Đổng.