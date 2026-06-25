Ra mắt bộ cảm biến tự động đo đường huyết liên tục mỗi phút

ANTD.VN - Abbott chính thức giới thiệu tại Việt Nam bộ cảm biến theo dõi đường huyết liên tục FreeStyle Libre 2 Plus Flash Glucose Monitoring System, giúp đọc chỉ số đường huyết mỗi phút theo thời gian thực. Người mắc đái tháo đường có thể theo dõi dao động đường huyết và nhận cảnh báo tự động trên thiết bị đầu đọc cầm tay.

“Công nghệ tiên phong của FreeStyle Libre giúp người mắc đái tháo đường đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe phù hợp dựa trên dữ liệu”- ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand phát biểu.

Với khả năng cung cấp chỉ số đường huyết theo thời gian thực và cài đặt cảnh báo tùy chọn, bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus giúp đơn giản hóa việc quản lý đái tháo đường. Nhờ đó, người dùng có thêm thời gian để tận hưởng những điều họ yêu thích.

FreeStyle Libre 2 Plus giúp quản lý đái tháo đường mà không cần trích máu ngón tay.

Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường, và ngày càng nhiều người sử dụng công nghệ theo dõi đường huyết liên tục để quản lý đái tháo đường tốt hơn mỗi ngày. Điều này thúc đẩy các công nghệ theo dõi đường huyết liên tục như bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus mang những lợi ích đột phá đến với nhiều người dùng hơn.

FreeStyle Libre 2 Plus đạt tiêu chuẩn chính xác cao, cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho người dùng. Thông qua dữ liệu hiển thị trên đầu đọc cầm tay, người sử dụng có thể hiểu rõ ảnh hưởng của chế độ ăn, thuốc và vận động đến chỉ số đường huyết và điều chỉnh phù hợp.

Các nghiên cứu cho thấy công nghệ FreeStyle Libre giúp giảm tình trạng hạ đường huyết và giảm chỉ số HbA1c gần 1%. Hệ thống này cũng được chứng minh giúp giảm 2/3 tỉ lệ nhập viện và giảm gần 60% tỉ lệ nghỉ phép do bệnh.

Ứng dụng công nghệ Bluetooth cùng tính năng cảnh báo tùy chọn, cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus cung cấp dữ liệu đường huyết liên tục đến đầu đọc cầm tay. Sau khi quét cảm biến đeo ở mặt sau cánh tay với thời gian sử dụng lên đến 15 ngày, người dùng có thể theo dõi mức đường huyết theo thời gian thực, xu hướng biến động và lịch sử đường huyết, cùng các mũi tên chỉ hướng tăng giảm đường huyết mà không cần trích máu ngón tay.

Hệ thống gồm bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus và đầu đọc cầm tay FreeStyle Libre 2, dành cho người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên mắc hoặc không mắc đái tháo đường, bao gồm phụ nữ mang thai.

Sản phẩm được phân phối tại gian hàng chính hãng của Abbott trên các nền tảng thương mại điện tử, tổng đài chăm sóc khách hàng của Abbott 19001519 và chuỗi nhà thuốc Pharmacity.