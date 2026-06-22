Thí sinh trúng tuyển lớp 10 công lập Hà Nội có 3 ngày để đăng ký nhập học

ANTD.VN - Để tạo thuận lợi tối đa, ngành giáo dục Thủ đô triển khai song song hai hình thức xác nhận nhập học là trực tuyến và trực tiếp với học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập trong thời gian từ 13 giờ 30 ngày 25/6 đến 24 giờ ngày 27/6.

Thí sinh trúng tuyển lớp 10 công lập Hà Nội xác nhận nhập học từ 13 giờ 30 ngày 25.6 đến 24 giờ ngày 27.6.

Sở GDĐT Hà Nội quy định, nếu đã trúng tuyển vào lớp 10, thí sinh cần làm thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Đây là thủ tục bắt buộc. Thời gian xác nhận nhập học từ 13 giờ 30 ngày 25.6 đến 24 giờ ngày 27.6.

Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, cơ chế xét tuyển theo nguyên tắc: Nếu học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét tiếp nguyện vọng 2; nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 2 thì không được xét nguyện vọng 3.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới được xét nguyện vọng 2 (với điều kiện điểm cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 0,5 điểm) và chỉ khi không trúng tuyển cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 mới được xét nguyện vọng 3 (với điểm cao hơn điểm chuẩn ít nhất 1 điểm).

Nếu đã nhập học theo nguyện vọng 2, nhưng sau đó nguyện vọng 1 hạ điểm chuẩn và học sinh đủ điểm trúng tuyển hoặc có kết quả phúc khảo được nâng điểm, thí sinh được giải quyết thủ tục hủy xác nhận nhập học tại trường cũ và xác nhận nhập học tại trường mới.

Để tạo thuận lợi tối đa, ngành giáo dục Thủ đô triển khai song song hai hình thức xác nhận nhập học là trực tuyến và trực tiếp. Với hình thức trực tuyến, phụ huynh và học sinh truy cập vào Hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp, chọn đúng tên trường trúng tuyển, xác nhận và tiến hành in hoặc lưu lại Phiếu xác nhận nhập học để làm minh chứng.

Đối với những thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng như trường chuyên, trường không chuyên hay hệ song ngữ, các em có thể chủ động thay đổi nguyện vọng trực tuyến trong suốt thời gian hệ thống vận hành.

Với hình thức trực tiếp, học sinh phải nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi lớp 10 tại trường THPT trúng tuyển. Hệ thống dữ liệu ngành sẽ khóa tự động sau khi nhà trường cập nhật thông tin và cấp Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh. Khi muốn thay đổi nguyện vọng sau khi đã nhập học trực tiếp, thí sinh buộc phải liên hệ với trường cũ để hủy kết quả trên hệ thống trước khi đăng ký vào trường mới.

Nhằm bảo đảm quyền lợi người học, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường phải tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ rút hồ sơ và xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển khi phụ huynh có nhu cầu, tuyệt đối không được gây khó khăn.

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