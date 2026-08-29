Julian Alvarez bị trầm cảm nặng khi chưa thể rời Atletico sang Barca

ANTD.VN - Tiền đạo Julian Alvarez được cho là đang mắc chứng trầm cảm nặng và đã gửi báo cáo y tế tới Atletico, trong bối cảnh tương lai của anh trở thành tâm điểm cuộc giằng co giữa đội bóng thành Madrid và Barca.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Alvarez đã cung cấp cho Atletico Madrid giấy chứng nhận y tế xác nhận anh đang mắc chứng trầm cảm nặng. Tiền đạo người Argentina không tham gia tập luyện trong ba ngày liên tiếp và chắc chắn vắng mặt khi Atletico làm khách của Sevilla tại vòng 3 La Liga ngày 29-8.

Julian Alvarez bị trầm cảm nặng (Ảnh: Getty Images)

Atletico trước đó xác nhận Alvarez gặp vấn đề sức khỏe khiến anh không thể tập luyện trong tuần này, song CLB không tiết lộ cụ thể tình trạng của tiền đạo 26 tuổi.

Thông tin mới nhất xuất hiện đúng thời điểm tương lai Alvarez tại sân Metropolitano đang trở nên đặc biệt căng thẳng. Barca theo đuổi quyết liệt chân sút người Argentina và được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với anh.

Đội bóng xứ Catalan xem Alvarez là phương án kế nhiệm Robert Lewandowski ở vị trí trung phong. Về phía cầu thủ, Alvarez cũng không che giấu mong muốn khoác áo Barca, nơi anh từng gọi là "giấc mơ" khi đề cập tới tương lai.

Vấn đề nằm ở chỗ Atletico không muốn bán chân sút chủ lực cho một đối thủ trực tiếp tại La Liga, mà muốn đẩy tiền đạo này trở lại Anh, nơi Arsenal cũng đang rất khao khát. Đội bóng Anh được cho là sẵn sàng chi khoảng 150 triệu euro, để đưa tiền đạo Argentina trở lại Premier League.

Dù vậy, đây là phương án Alvarez không mong muốn. Sau quãng thời gian khoác áo Man City, chân sút 26 tuổi không muốn trở lại nước Anh. Alvarez đang mắc kẹt ở Atletico và điều đó khiến anh trầm cảm.

Kỳ chuyển nhượng hè chỉ còn 5 ngày, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy các bên tìm được tiếng nói chung. Nếu tình hình này tiếp diễn, tình trạng của Julian Alvarez có thể còn nặng nề hơn nếu anh tiếp tục bị "giam cầm" ở Atletico.