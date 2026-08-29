Man City thắng 4-1 trong ngày Cherki và Haaland cùng chói sáng

ANTD.VN - Rạng sáng 29-8, Rayan Cherki tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ trong khi Erling Haaland ghi những bàn đầu tiên của mùa giải mới, giúp Man City thắng Crystal Palace 4-1 và duy trì thành tích toàn thắng sau 2 vòng Ngoại hạng Anh 2026/27.

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Bournemouth ở vòng mở màn, Rayan Cherki lần đầu được HLV Enzo Maresca điền tên vào đội hình xuất phát tại Premier League mùa này. Tiền vệ người Pháp lập tức đáp lại niềm tin bằng một cú đúp ấn tượng trong hiệp 2.

Haaland ghi những bàn đầu tiên với kiểu tóc mới (Ảnh: The Guardian)

Phút 54, Cherki nhận bóng bên cánh trái rồi tự mình đột phá vào vòng cấm. Tiền vệ 23 tuổi liên tục đổi hướng, vượt qua Jaydee Canvot, chống lại sức ép của Chris Richards rồi tiếp tục che bóng trước Takehiro Tomiyasu, trước khi bất ngờ sử dụng má ngoài chân trái để đưa bóng đi chậm về góc xa, mở tỉ số.

Dù Man xanh bị thủng lưới chỉ 2 phút sau đó, nhưng đến phút 59, Cherki một lần nữa lên tiếng. Nhận bóng ngay ngoài vòng cấm, tiền vệ Pháp tung cú sút căng. Bóng chạm người Richards đổi hướng khiến Henderson hoàn toàn bất lực, nâng tỉ số lên 3-1.

Haaland và Cherki cùng chói sáng trong chiến thắng của Man City (Ảnh: The Guardian)

Haaland cũng không chịu kém cạnh người đồng đội cũng với một cú đúp. Tiền đạo người Na Uy ghi 2 bàn, hoàn tất màn trình diễn nổi bật của hàng công Man City và giúp đội khách rời Selhurst Park với chiến thắng từng bừng.

Bàn đầu tiên là pha mở tỉ số trong hiệp 1, với tình huống đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm với thủ thành Dean Henderson. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa trước trong mùa giải 2026/27.

Đến phút 85, Foden thực hiện đường chọc khe thông minh để tiền đạo người Na Uy thoát xuống, dứt điểm bằng chân trái đầy quyết đoán, ấn định chiến thắng 4-1 cho Man City. Lần đầu tiên Haaland ghi 2 bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ tháng 12-2025.

Chiến thắng 4-1 giúp Man City giành trọn 6 điểm sau hai vòng đấu. Đây là khởi đầu tích cực của đội bóng trong mùa giải đầu tiên sau khi Pep Guardiola rời vị trí HLV trưởng.