Viettel Telecom đồng hành cùng Vòng loại U20 châu Á 2027

ANTD.VN - Ngày 28-8, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ ký kết, công bố Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) là nhà tài trợ chính bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027 - nơi U20 Việt Nam là chủ nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Thư ký VFF khẳng định vòng loại U20 châu Á 2027 là một trong những sân chơi quan trọng, mang đến cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tranh tài tại đấu trường quốc tế, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Thay mặt VFF, Phó tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà trân trọng sự đồng hành của Viettel Telecom trong vai trò nhà tài trợ chính bảng C, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức giải đấu, mà còn tiếp thêm sức mạnh, động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

"Đây cũng là sự thể hiện thiết thực cho tinh thần chung tay của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ", bà Nguyễn Thanh Hà bày tỏ.

Đại diện VFF và Viettel Telecom tại lễ ký kết hợp tác tài trợ

Ông Mai Như Ngọc - Phó Giám đốc TV360, Viettel Telecom, cho biết là nền tảng OTT hàng đầu tại Việt Nam và đang sở hữu bản quyền trọn vẹn các giải đấu cấp đội tuyển của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), TV360 xác định việc đồng hành cùng U20 Việt Nam tại giải đấu lần này không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn thể hiện trách nhiệm và sứ mệnh của một doanh nghiệp Việt Nam luôn gắn liền với tinh thần dân tộc và niềm tự hào bóng đá nước nhà.

Đại diện TV360 cam kết sẽ đưa bóng đá tới mọi người dân thông qua hạ tầng công nghệ hiện đại, truyền tải trực tiếp, mượt mà và hoàn toàn miễn phí toàn bộ các trận đấu tại bảng C đến hàng chục triệu khán giả trên khắp mọi miền đất nước.

Đặc biệt, Viettel thực hiện miễn phí 100% data di động tốc độ cao 4G, 5G cho toàn bộ thuê bao Viettel khi xem trực tiếp các trận đấu trên ứng dụng TV360, giúp người hâm mộ thoải mái thưởng thức bóng đá mọi lúc, mọi nơi mà không lo tốn dung lượng hay phát sinh chi phí.

Vòng loại U20 châu Á 2027 – Bảng C diễn ra từ ngày 31-8 đến 6-9 tại sân Việt Trì (Phú Thọ).

Chủ nhà U20 Việt Nam sẽ cùng CHDCND Triều Tiên, Iran và Palestine thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng. Theo điều lệ, đội đứng nhất ở mỗi bảng cùng với 7 trong số 8 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất tại vòng bảng sẽ giành vé dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Các trận đấu tại bảng C trên sân Việt Trì sẽ mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người hâm mộ Phú Thọ và các địa phương lân cận đến sân cổ vũ, tiếp thêm động lực cho U20 Việt Nam trong hành trình chinh phục giải châu Á.