Palestine mang nhiều cầu thủ "ăn tập" ở Âu, Mỹ sang đấu chủ nhà U20 Việt Nam

ANTD.VN - U20 Palestine mang tới Phú Thọ nhiều cầu thủ đang khoác áo các đội trẻ tại Đức, hoặc trưởng thành, thi đấu tại một số nền bóng đá khác như Brazil, Italia, Na Uy, Thụy Điển...

Ngày 29-8, đội tuyển U20 Palestine di chuyển tới Phú Thọ, trở thành đội bóng quốc tế thứ hai có mặt tại địa phương để chuẩn bị tham dự vòng loại giải U20 châu Á.

Ngay khi đặt chân tới Phú Thọ, đội tuyển U20 Palestine đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt cùng bó hoa chào mừng. Đại diện Sở VHTTDL Phú Thọ gửi những lời chúc tốt đẹp tới toàn thể thành viên đội tuyển U20 Palestine, đồng thời bày tỏ hy vọng đội sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian tham dự giải đấu tại Phú Thọ.

U20 Palestine đã có mặt tại Phú Thọ, sẵn sàng tranh tài bảng C vòng loại U20 châu Á

Palestine có nhiều cầu thủ đang chơi cho các đội trẻ tại Âu, Mỹ và Tây Á (Ảnh: VFF)

So với hai đối thủ khác của U20 Việt Nam tại bảng đấu là U20 Iran và U20 CHDCND Triều Tiên, U20 Palestine gây chú ý khi sở hữu lực lượng có nhiều cầu thủ đang thi đấu và đào tạo ở nước ngoài.

Ngoài một tố cầu thủ đang khoác áo các đội trẻ tại Đức, một số cầu thủ Palestine sang Phú Thọ lần này từng được đào tạo, thi đấu tại một số nền bóng đá khác như Brazil, Italia, Na Uy, Thụy Điển, cũng như các quốc gia Tây Á như UAE, Jordan, Lebanon.

Với lực lượng được đào tạo trong môi trường bóng đá đa dạng, U20 Palestine được đánh giá là đối thủ đáng gờm tại bảng C.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên U20 Palestine góp mặt tại Việt Nam. Năm 2022, đội tuyển U20 Palestine từng có trận giao hữu hòa 0-0 với U20 Việt Nam trên sân Việt Trì.

Việc U20 Palestine có mặt tại Phú Thọ, cùng với U20 Iran, U20 CHDCND Triều Tiên và chủ nhà U20 Việt Nam, hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại bảng C vòng loại U20 châu Á.

Theo lịch, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Palestine tại lượt trận thứ hai ngày 3-9, bên cạnh trận ra quân gặp U20 CHDCND Triều Tiên và lượt cuối đấu U20 Iran ngày 6-9, đều trên sân Phú Thọ.

Theo điều lệ, vòng loại có 32 đội chia vào 8 bảng đấu vòng tròn một lượt chọn 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.