adidas lần đầu hợp tác với một CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

ANTD.VN - Chiều 28-8, adidas Việt Nam chính thức công bố quan hệ hợp tác với CLB Hà Nội. Đây là cột mốc đáng chú ý, mở ra chương mới trong sự kết nối giữa thể thao, văn hóa và cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác, adidas trở thành đối tác chính thức của Hà Nội FC, đồng hành cùng đội bóng trong mùa giải 2026/27. Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu thể thao toàn cầu này thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với một CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

adidas chính thức xuất hiện ở V-League

Sự kết hợp giữa adidas và Hà Nội FC được xây dựng trên những giá trị chung về khát vọng chinh phục, tinh thần đổi mới và sức mạnh của thể thao trong việc kết nối cộng đồng. Với adidas, việc đồng hành cùng đội bóng Thủ đô là bước tiến tiếp theo trong hành trình gắn bó với bóng đá Việt Nam, đồng thời đưa những tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với người hâm mộ trong nước.

Trang phục thi đấu của Hà Nội FC mùa tới

Đại diện adidas Việt Nam cho biết, sự hợp tác lần này không chỉ hướng tới những giá trị trên sân cỏ mà còn kỳ vọng góp phần thúc đẩy văn hóa bóng đá tại Việt Nam, tạo thêm những trải nghiệm mới cho cộng đồng người hâm mộ.

Cùng với việc công bố quan hệ hợp tác, adidas và Hà Nội FC giới thiệu bộ sưu tập áo đấu mùa giải 2026/27, gồm ba mẫu áo, tương ứng với những câu chuyện về quá khứ, hiện tại và tương lai của đội bóng Thủ đô, trong đó áo sân nhà sử dụng sắc Royal Purple, áo sân khách mang tông Victory Gold, còn mẫu áo thứ ba sử dụng sắc Pearl White, hướng tới hình ảnh hiện đại và thế hệ người hâm mộ trẻ.

Với cách tiếp cận này, áo đấu không chỉ là trang phục của cầu thủ trên sân mà còn trở thành một phương tiện để người hâm mộ thể hiện cá tính, phong cách.

Trong thời gian tới, adidas và Hà Nội FC dự kiến triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho người hâm mộ tại sân vận động Hàng Đẫy cũng như hệ thống cửa hàng adidas. Mục tiêu là đưa khoảng cách giữa đội bóng, thương hiệu và người hâm mộ ngày càng gần hơn, đồng thời xây dựng một cộng đồng bóng đá năng động, nơi bóng đá hiện diện cả trong đời sống và văn hóa đô thị.