ANTD.VN - Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng ngay đầu hiệp 2, giúp Al Nassr ngược dòng đánh bại Al Taawoun 2-1 trên sân khách, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 4 vòng Saudi Pro League 2026/27.

Al Nassr khởi đầu trận đấu không thuận lợi khi để Al Taawoun chọc thủng lưới ngay phút 11. Dù tạo ra nhiều tình huống hãm thành sau đó nhưng phải đến cuối hiệp 1, đội chủ nhà mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1.

Phút 45+5, Mane tham gia vào tình huống tấn công khi nhả bóng để Samu Costa thực hiện cú sút từ khoảng 25m, bóng đi thấp và hiểm, khiến thủ thành Mailson không thể cản phá.

Ronaldo ghi bàn quyết định, Al Nassr ngược dòng giữ mạch toàn thắng (Ảnh: Al Nassr)

Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Al Nassr có bàn vượt lên. Mohamed Simakan tung cú dứt điểm trong vòng cấm. Bóng đi đúng vị trí Ronaldo ở khu vực 5,5m. Ở tuổi 41, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy khả năng phản ứng đáng nể khi nhanh chóng chạm bóng, thực hiện pha xử lý tinh tế để đưa bóng vào lưới và giúp Al Nassr lần đầu vượt lên dẫn trước 2-1.

Sau khi dẫn bàn, Al Nassr phải trải qua những phút cuối tương đối căng thẳng. Al Taawoun không buông xuôi và liên tục tìm cách gây sức ép. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Al Nassr bảo toàn chiến thắng 2-1 và tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng tại Saudi Pro League 2026/27. Sau 4 vòng, đội bóng của Ronaldo giành trọn 12 điểm, giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Với Ronaldo, bàn thắng vào lưới Al Taawoun tiếp tục là lời khẳng định về tầm ảnh hưởng của anh tại Al Nassr. Ở tuổi 41, CR7 vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc để tạo ra khác biệt và giúp đội bóng của mình duy trì cuộc đua ở vị trí cao nhất.