Phối hợp bắt đối tượng truy nã tại sân bay Nội Bài

ANTD.VN - Chủ động nắm tình hình, phối hợp xác minh, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” ngay khi vừa nhập cảnh Việt Nam.

Các lực lượng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã tại Sân bay Nội Bài

Sau một thời gian phối hợp xác minh, nắm tình hình, hồi 22h ngày 24-8-2026, tại Nhà ga quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tổ công tác gồm Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, Công an xã Đa Phúc (Hà Nội) và Cục C01 - Bộ Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Lũy (SN 20-11-1988, thường trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn cũ, Hà Nội), đối tượng đang bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Văn Lũy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (cũ) ra quyết định truy nã theo Quyết định số 2904 ngày 18-6-2024 để phục vụ công tác điều tra, xử lý về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng bị phát hiện, bắt giữ khi vừa nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Với sự phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định đúng đối tượng, tổ chức bắt giữ an toàn, không để đối tượng tiếp tục lẩn trốn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Nguyễn Văn Lũy được di lý về Công an xã Đa Phúc để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã ngay tại thời điểm nhập cảnh là kết quả của quá trình chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài với Công an xã Đa Phúc và Văn phòng cơ quan CSĐT - Bộ Công an.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an trong công tác quản lý, kiểm soát, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, nhất là các đối tượng truy nã tìm cách lẩn trốn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.