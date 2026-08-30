Xe đầu kéo chạy “rùa bò” trên cầu Thăng Long, tài xế bị phạt tiền triệu

ANTD.VN - Chiếc xe đầu kéo chạy "rùa bò" nhưng không đi về phía bên phải theo đúng làn của mình, di chuyển song song với các phương tiện khác trên cầu Thăng Long, gây cản trở giao thông. CSGT Hà Nội đã xác minh, lập biên bản xử phạt tài xế số tiền từ 4-6 triệu đồng.

Trưa 30-8, đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một số xe tải di chuyển chậm, đi song song trên cầu Thăng Long, gây cản trở các phương tiện lưu thông phía sau.

Theo nội dung clip do người dân cung cấp, một chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ moóc BKS: 29R-533.xx di chuyển với tốc độ thấp trên cầu Thăng Long. Tuy nhiên, tài xế không điều khiển phương tiện đi về làn phía bên phải theo chiều đi của mình, dẫn đến việc xe di chuyển song song với các phương tiện khác, gây cản trở giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh. Qua đó, xác định người điều khiển chiếc xe đầu kéo liên quan là N.Q.H, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Ninh Bình.

Chiếc xe tải chạy "rùa bò" song song với các phương tiện khác mà không di chuyển đúng làn đường, phần đường của mình

Tại cơ quan Công an, N.Q.H thừa nhận vào trưa 30-8, bản thân điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 30B-578.xx kéo theo rơ moóc lưu thông trên cầu Thăng Long và đã thực hiện hành vi vi phạm như nội dung người dân phản ánh.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Q.H về hành vi điều khiển xe chạy với tốc độ thấp nhưng không đi về làn đường bên phải theo chiều đi của mình. Với hành vi này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Tài xế bị phạt số tiền từ 4-6 triệu đồng theo quy định

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, khi tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn như cầu Thăng Long, người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm quy định về làn đường, phần đường và tốc độ. Trường hợp phương tiện di chuyển với tốc độ thấp phải chủ động đi về phía bên phải theo chiều đi của mình, không đi song song, dàn hàng gây cản trở các phương tiện khác.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm TTATGT có thể cung cấp hình ảnh, video cho lực lượng CSGT để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.