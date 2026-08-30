Chuyển cơ quan điều tra vụ việc kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

ANTD.VN - Đội Quản lý thị trường số 8 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Kinh Bắc tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh NĐT tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại hộ kinh doanh NĐT, phát hiện nhiều vi phạm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang bày bán công khai hàng loạt sản phẩm thời trang (quần áo, giày dép, dây thắt lưng) mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm được niêm yết giá bán công khai tại cửa hàng với tổng trị giá là 358,8 triệu đồng.

Xét thấy vụ việc kinh doanh hàng giả này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do quy mô và giá trị hàng hóa vi phạm lớn, Đội Quản lý thị trường số 8 đã hoàn thiện hồ sơ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.