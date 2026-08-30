Bà chủ hiệu vàng nhanh trí, giúp người dân thoát cú lừa ngoạn mục

ANTD.VN - Thấy người đến bán vàng lộ rõ vẻ sợ hãi, luống cuống, chị Bùi Thị Sen, chủ hiệu vàng trên địa bàn xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh đã đưa đến trụ sở cơ quan công an để trình báo.

Ngày 26-8-2026, ông Nguyễn T. T trú xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an xã Yên Hòa.

Người này thông báo ông T bị mạo danh để mở tài khoản tại Ngân hàng An Bình, phường Đống Đa, Hà Nội với số tiền 69.222.000 đồng nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

Để chứng minh bản thân không liên quan "người Trưởng công an xã" yêu cầu ông T chuyển số tiền trên vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ việc “xác minh”.

Chị Bùi Thị Sen đã đưa vợ chồng ông T đến trụ sở Công an xã Thiên Cầm để trình báo

Trong sự hoảng hốt và mất bình tĩnh, ông T cùng vợ mang 5 chỉ vàng đến cửa hàng vàng bạc Cường Sen, do chị Bùi Thị Sen - trú tại thôn Liên Thành, xã Thiên Cầm làm chủ, bán lấy tiền chuyển cho đối tượng.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy những dấu hiệu bất thường, chị Sen đã chủ động cảnh giác, tìm hiểu sự việc và đưa vợ chồng ông T đến trụ sở Công an xã Thiên Cầm để trình báo.

Nhờ sự cảnh giác, xử lý kịp thời của chị Sen, gia đình ông T đã không thực hiện việc chuyển tiền, qua đó ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, ông T và gia đình đã được cán bộ Công an xã Thiên Cầm tuyên truyền, giúp nhận diện thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp của các đối tượng lừa đảo. Công an xã cũng biểu dương, cảm ơn chị Bùi Thị Sen vì tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với lực lượng Công an, kịp thời bảo vệ tài sản của khách hàng.

Qua vụ việc, cơ quan công an một lần nữa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… thông báo liên quan đến các vụ án, vụ việc và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để “xác minh” hoặc “phục vụ điều tra”.

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân qua điện thoại để phục vụ công tác điều tra.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của đối tượng và không chuyển tiền; liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.