Tạm giữ đối tượng chống đối lực lượng thi hành công vụ

ANTD.VN - Ngày 30/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Sáu (SN 1965), trú thôn Hợp Lai, xã Tây Cốc (Phú Thọ) liên quan đến hành vi chống đối lực lượng Công an đang thi hành công vụ.

Cơ quan Công an ghi lời khai đối tượng Lê Văn Sáu

Theo đó, chiều 28/8, Công an xã Tây Cốc tiếp nhận tin báo của đồng chí Nguyễn Công Hùng, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT thôn Hợp Lai về việc Lê Văn Sáu có hành vi chặn đường xin tiền ông N.X.Th (SN 1960, người cùng thôn). Khi ông Th. từ chối, Sáu đã dùng gậy gỗ tấn công ông này. Trong quá trình tiếp cận, xác minh sự việc, thành viên trong tổ công tác đã bị đối tượng dùng vật cứng đánh lại.

Công an xã Tây Cốc đã phối hợp với Tổ bảo vệ ANTT thôn Hợp Lai khẩn trương có mặt tại hiện trường. Trong quá trình vận động, yêu cầu đối tượng về trụ sở làm việc, Lê Văn Sáu không chấp hành mà bất ngờ cầm dao đe dọa, truy đuổi, đồng thời liên tiếp nhặt đá ném về phía tổ công tác.

Dù lực lượng chức năng nhiều lần tuyên truyền, vận động và yêu cầu dừng hành vi vi phạm, Lê Văn Sáu vẫn ngoan cố chống đối, rồi cầm dao cố thủ trong nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, thu giữ hung khí, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.