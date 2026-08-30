Bàn giao đối tượng người Trung Quốc bị truy nã

ANTD.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ và bàn giao Xu Chao - đối tượng bị CATP Trùng Khánh (Trung Quốc) truy nã về hành vi sản xuất, buôn bán pin giả thương hiệu Chaowei.

Theo hồ sơ truy nã của Công an quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), tháng 9-2024, Xu Chao cùng đồng bọn ký thỏa thuận hợp tác sản xuất pin UPS giả thương hiệu Chaowei để tiêu thụ tại thị trường nội địa và quốc tế.

Bàn giao đối tượng tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn

Với vai trò chủ mưu, Xu Chao cùng một đối tượng góp vốn 800.000 Nhân dân tệ, trong đó Xu Chao nắm 80% cổ phần. Lợi dụng danh nghĩa cựu nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện lực Chaowei, các đối tượng đã tìm kiếm nhà máy gia công pin để thực hiện hành vi vi phạm.

Đối tượng Xu Chao

Nhóm đối tượng đã chuẩn bị mẫu bao bì, nhãn mác, mã chống hàng giả của thương hiệu Chaowei, đồng thời thuê nhân sự thiết kế và hoàn thiện các vật liệu này. Sản phẩm sau khi đóng gói hoàn chỉnh được phân công tiêu thụ rộng rãi tại Trung Quốc.

Dù biết rõ chưa được Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện lực Chaowei cho phép, các đối tượng vẫn cố ý xâm phạm nhãn hiệu để sản xuất và bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng Xu Chao

Ngày 28-5-2025, Công an quận Kỳ Giang ra lệnh bắt giữ Xu Chao, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn.

Nắm được thông tin đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Kinh Bắc tiến hành xác minh, tổ chức giám sát.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Xu Chao; bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn theo quy định.