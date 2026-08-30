Khởi tố thêm bị can vụ lan can kè sông Hồng gãy đổ

ANTD.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can liên quan những sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1990, trú tại xã Gia Lộc, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Hương, về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, sau bão số 3, hai công trình gồm hệ thống lan can kè sông Hồng trên đường An Dương Vương, đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới và hạng mục điều chỉnh lan can thuộc công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum, xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Quá trình xác minh cho thấy, hệ thống lan can đá tại các công trình được thi công không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Nhiều cấu kiện đá không đủ tiết diện mộng, liên kết sơ sài bằng vật liệu kết dính; một số cột đá, tấm bưng có dấu hiệu phong hóa, không bảo đảm chất lượng. Những sai phạm này được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Anh đã có nhiều vi phạm trong quá trình tham gia đấu thầu và thi công hạng mục lan can đá. Cụ thể, bị can sử dụng hồ sơ năng lực khống để tham gia đấu thầu, nhận thầu; ký xác nhận khống vào nhật ký thi công, hồ sơ quản lý chất lượng và các biên bản nghiệm thu.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Anh không lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình; không thông báo cho chủ đầu tư về những sai khác trong hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can liên quan vụ án, trong đó có các cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị tư vấn giám sát, thi công.

Việc tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Anh thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc làm rõ toàn bộ sai phạm, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan đến những vi phạm tại công trình lan can kè sông Hồng, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.