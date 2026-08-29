Nghỉ lễ, Cảnh sát giao thông Hà Nội “quét” nồng độ cồn: Đã uống rượu, bia - Không lái xe

ANTD.VN - Ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Cảnh sát giao thông Hà Nội huy động 100% quân số, lập chốt và tuần tra lưu động tại các tuyến trọng điểm, kiểm soát gắt nồng độ cồn. Hàng loạt người đi xe máy bị phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ghi nhận trưa 29-8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tại khu vực trung tâm thành phố, Đội CSGT đường bộ số 1 chủ trì, phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm triển khai cắm chốt, tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến đường Trần Nhật Duật và các địa bàn giáp ranh. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định…

Các chốt kiểm tra nồng độ cồn được triển khai trên nhiều tuyến phố của Hà Nội

Điển hình, khoảng 13h30, qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh Trần Văn S. (sinh năm 1986, quê ở Bắc Ninh) điều khiển xe mô tô BKS: 99E1-098xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,050 mg/lít khí thở. Làm việc với lực lượng chức năng, người này thừa nhận đã uống bia trước khi lái xe.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, với đặc thù địa bàn trung tâm tập trung đông người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ, để bảo đảm TTATGT, đơn vị đã chủ động phương án, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường vi phạm trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Kiểm tra định tính với tất cả các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn sử dụng rượu, bia...

kể cả phụ nữ

Cùng thời điểm, tại trục giao thông Nguyễn Chí Thanh, Đội CSGT đường bộ số 3 cũng triển khai tổ công tác kiểm soát chuyên đề về nồng độ cồn. Trong khoảng thời gian từ 12h30 đến 14h30, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 8 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, lúc 13h20, tổ công tác phát hiện anh Đào Mạnh H (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/lít khí thở. Tiếp đó, khoảng 14h25, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, xử lý anh Nguyễn Việt H. (sinh năm 1983, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô BKS: 28G1-183xx vi phạm nồng độ cồn ở mức tương tự.

Vẫn còn những trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Kiên quyết xử lý để răn đe

Đáng chú ý, qua kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện tham gia giao thông, lực lượng chức năng không ghi nhận trường hợp người điều khiển xe ô tô nào vi phạm nồng độ cồn. Điều này phản ánh ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển ô tô đã có những chuyển biến rõ rệt và nâng cao đáng kể.

Bên cạnh việc cắm chốt kiểm tra nồng độ cồn, các tổ tuần tra lưu động của các Đội CSGT đường bộ cũng tăng cường xử lý triệt để các hành vi vi phạm khác như: dừng, đỗ xe trái quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm…

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với lai xe ô tô để phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ duy trì các chốt kiểm tra "cồn" để đảm bảo an toàn cho người dân

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, Phòng CSGT sẽ tiếp tục duy trì lực lượng làm nhiệm vụ, tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông. Khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành các quy định của Luật TTATGT đường bộ, tuân thủ nguyên tắc "Đã uống rượu, bia - Không lái xe", để có một kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn.