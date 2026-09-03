Đội tuyển Việt Nam thắng Chile 6-0 trận ra quân Pickleball World Cup 2026

ANTD.VN - Chủ nhà Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng 6-0 trước Chile trong ngày khởi tranh hạng mục Quốc gia Open giải Pickleball World Cup 2026 đang diễn ra tại Đà Nẵng.

Giải Pickleball World Cup 2026 diễn ra từ 30-8 tới 6-9 tại Đà Nẵng, thu hút hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài hai hạng mục Quốc gia và Cá nhân.

Ngày 3-9, Đội tuyển pickleball Việt Nam ra quân tại bảng A hạng mục Quốc gia Open (64 đội chia vào 16 bảng) và xuất sắc giành chiến thắng 6-0 trước Chile.

Đội tuyển pickleball Việt Nam ra quân thắng Chile 6-0 (Ảnh: Pickleball CAND)

Cụ thể, ở trận đôi nữ, cặp Sophia Huynh Tran - Trang Huynh thắng 21-3. Cặp Đỗ Minh Quân - Quang Dương thắng 21-5 trận đôi nam. Trận 1 đôi nam nữ, Trịnh Linh Giang - Ken Tâm thắng 21-7. Trận 2 đôi nam nữ, Quang Dương - Sĩ Bội Ngọc thắng 21-8. Ken Tâm thắng ấn tượng 21-2 ở trận đơn nữ, trong khi Phúc Huỳnh thắng trận đơn nam 21-8.

Màn ra quân thuyết phục giúp các tay vợt chủ nhà Việt Nam thêm hưng phấn, hướng tới chinh phục những thử thách lớn hơn ở phía trước, với trận kế tiếp bảng A gặp Cayman Islands.