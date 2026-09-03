Lý Hoàng Nam góp mặt 3 trận chung kết World Cup Pickleball

ANTD.VN - Tay vợt nước chủ nhà thể hiện phong độ chói sáng khi góp mặt chung kết ở cả 3 nội dung hạng mục Pro tại giải Pickleball World Cup 2026 gồm: đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ.

Chỉ trong vài ngày thi đấu, Lý Hoàng Nam đã lần lượt ghi tên mình vào cả 3 trận chung kết, trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của giải đấu trên sân nhà.

Mới nhất, Hoàng Nam cùng Roos Van Reek xuất sắc vượt qua Eunggwon Kim/Mihae Kwon với tỷ số 2-0, lần lượt 15-11 và 15-10 ở bán kết đôi nam nữ.

Lý Hoàng Nam và Roos Van Reek xuất sắc vào vòng chung kết nội dung Đôi nam - nữ chuyên nghiệp (Ảnh: ĐNRT)

Trước đó, Hoàng Nam ghi tên chung kết đơn nam, tranh ngôi vô địch đơn nam với đồng hương Phúc Huỳnh. Còn ở chung kết đôi nam, Lý Hoàng Nam sẽ cùng Robert Huy đối đầu với cặp Richard Livornese Jr - Jack Munro.

"Lần thứ 3 Nam thi đấu cả 3 nội dung và cũng là lần thứ 3 có mặt ở cả 3 trận chung kết. Thi đấu liên tục chắc chắn không dễ, nhưng Nam tin nền tảng thể lực, sự chuẩn bị khoa học và kỷ luật mỗi ngày luôn tạo nên khác biệt", Hoàng Nam chia sẻ sau khi lập cột mốc ấn tượng giải World Cup Pickleball trên sân nhà.

Hoàng Nam được đánh giá cao cho chức vô địch đôi nam nữ, đơn nam và kỳ vọng thăng hoa tại chung kết đôi nam để lập cú hat-trick lịch sử. Cả 3 trận chung kết diễn ra vào ngày 6-9.

Bên cạnh hạng mục dành cho các VĐV chuyên nghiệp, Lý Hoàng Nam còn góp mặt trong thành phần Đội tuyển pickleball Việt Nam tham dự hạng mục Quốc gia tại Pickleball World Cup 2026, bắt đầu tranh tài ngày hôm nay (3-9).