Tăng lương hưu: Thêm điểm tựa cho tuổi già an yên

ANTD.VN - Chính sách tăng lương hưu và tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) không chỉ bù đắp chi phí y tế, sinh hoạt cho người cao tuổi mà còn tạo thêm niềm tin, điểm tựa vững chắc để các gia đình chủ động chuẩn bị an sinh cho tương lai.

Nghị định 162/2026/NĐ-CP chính thức tăng 8% lương hưu và trợ cấp BHXH cho hơn 3,5 triệu người trên cả nước. Đặc biệt, người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng dưới 3,8 triệu đồng/tháng tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

Thêm thu nhập, chủ động cuộc sống

Khoản lương hưu ổn định đóng vai trò như "tấm lá chắn" kinh tế giúp người cao tuổi tự chủ tài chính, chăm lo sức khỏe và giảm bớt gánh nặng cho con cháu.

Ông Nguyễn Văn Ban (phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, mức hưởng ban đầu của ông chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng, qua các đợt điều chỉnh nay đã đạt hơn 8 triệu đồng/tháng. Việc tăng lương kịp thời giúp ông duy trì nguồn thu nhập ổn định, bù đắp trượt giá và thoải mái trang trải các chi phí sinh hoạt, thuốc men hàng ngày.

"Sự điều chỉnh này mang lại sự an tâm về tâm lý, giúp người cao tuổi tự quyết định các sinh hoạt cá nhân mà không phải phụ thuộc kinh tế vào con cái", ông Ban bày tỏ.

Bên cạnh đó, việc chính sách ưu ái tăng bổ sung cho nhóm đối tượng hưởng lương thấp (dưới 3,8 triệu đồng/tháng) đã nhận được sự đồng thuận lớn từ xã hội. Nhiều người cảm kích vì Nhà nước đã chú ý bù đắp khoảng trống cho những lao động thế hệ trước - những người chịu nhiều thiệt thòi do mặt bằng tiền lương thời kỳ cũ còn hạn chế.

Lương hưu ổn định đóng vai trò như "tấm lá chắn" kinh tế đối với người cao tuổi.

Bà Trần Thị Bích Ngà (phường Bạch Mai, Hà Nội) có xuất phát điểm lương hưu hơn 2,5 triệu đồng/tháng, nay đã được nâng lên hơn 4 triệu đồng/tháng. Trong hoàn cảnh chồng không có lương hưu, con trai làm lao động tự do, khoản tiền này trở thành nguồn thu nhập vô cùng quan trọng.

Bà Ngà xúc động: "Trước đây với mức hưu trí khiêm tốn, nhiều bác cao tuổi phải chắt chiu từng đồng. Việc được nâng bù giúp vơi đi nỗi lo thường trực về chi phí y tế và cảm thấy vị thế tự chủ của mình được tôn trọng". Tuy nhiên, nguyện vọng lớn nhất của người dân vẫn là giá cả thị trường duy trì ổn định để giá trị thực tế của tiền lương hưu được đảm bảo trọn vẹn.

Chuẩn bị an sinh cho thế hệ sau

Từ sự an tâm của bản thân, nhiều người hưởng lương hưu đã chủ động trở thành "truyền thông viên" tích cực, định hướng an sinh cho con cái.

Mỗi tháng nhận lương hưu, ông Ban lại càng nhận thức rõ giá trị của sự tự chủ. Thấy con trai làm nghề tự do với thu nhập bấp bênh, ông đã bàn với con trích một phần tiền hàng tháng, kết hợp sự hỗ trợ thêm của ông để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Bởi ông hiểu rằng, tiền cho con tiêu rồi cũng hết, nhưng chuẩn bị cho con một sổ hưu mới là sự hỗ trợ lâu dài và căn cơ nhất.

(Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

Sự chuyển biến tư duy này cũng đang lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ. Chị Nguyễn Thị Vân Anh (lao động tự do) thừa nhận: "Trước đây tôi nghĩ còn trẻ thì lo kiếm tiền đầu tư chứ đóng BHXH tự nguyện làm gì cho chôn vốn. Nhưng nhìn bố mẹ hàng tháng có khoản tiền cố định mua thuốc, đi khám bệnh mà không cần xin con cháu một đồng, tôi mới thay đổi suy nghĩ và quyết định đăng ký mức đóng phù hợp như một khoản tiết kiệm bắt buộc cho tuổi già".

Tương tự, vợ chồng chị Hạnh Nhân làm buôn bán nhỏ tại chợ 8/3 (phường Bạch Mai, Hà Nội) chứng kiến nhiều người già xung quanh không có lương hưu phải vất vả làm thuê khi tuổi đã cao, anh chị bảo nhau phải ưu tiên trích tiền đóng BHXH tự nguyện trước rồi mới tính các chi tiêu khác. Việc tự lo cho bản thân lúc về già chính là cách giảm gánh nặng lớn nhất cho các con sau này.

Có thể thấy, một tuổi già an yên không tự nhiên đến mà được tích lũy từ những năm tháng còn lao động. Duy trì tham gia BHXH bắt buộc hoặc chủ động tham gia BHXH tự nguyện chính là quá trình đầu tư dài hạn cho tương lai.

Sự kết hợp giữa chính sách điều chỉnh kịp thời của Nhà nước và ý thức chủ động của mỗi gia đình sẽ tạo dựng nền tảng an sinh vững chắc, giúp mỗi người bước vào tuổi già với sự tự tin và an tâm trọn vẹn.