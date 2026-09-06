Xử lý nhanh đám cháy tầng 9 chung cư lúc rạng sáng

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Công an thành phố Hà Nội phối hợp lực lượng PCCC tại chỗ và Công an phường Thanh Xuân đã nhanh chóng phối hợp xử lý đám cháy tại chung cư cao tầng trên phố Nguyễn Tuân,

Xử lý nhanh đám cháy tầng 9 chung cư tại phố Nguyễn Tuân

Khoảng 2h40 ngày 6-9, người dân trên phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ phát hiện một ngọn lửa bốc lên từ tầng cao toà chung cư HH1 đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

Đồng thời, vào thời điểm trên chuông báo cháy toà HH1 cũng được kích hoạt để người dân được biết chủ động thoát nạn xuống sảnh chung cư tầng 1.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Thanh Xuân và bảo vệ toà nhà đã có mặt kịp thời.

Xác định đám cháy xảy ra tại một căn hộ góc tầng 9 chung cư các lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng chạy thang bộ tiếp cận khu vực. Chỉ vài phút sau đám cháy đã được dập tắt.

Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.