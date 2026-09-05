Một lễ khai giảng, triệu niềm vui

ANTD.VN - Sáng 5-9, tiếng trống khai trường vang lên ở hàng nghìn ngôi trường trên cả nước, mở đầu năm học mới với hàng triệu cảm xúc. Học sinh háo hức bước vào hành trình mới, thầy cô trở lại bục giảng, còn cha mẹ lại dõi theo từng bước trưởng thành của con.

Khi cha mẹ cũng “khai giảng” cùng con

Từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười. Những bộ đồng phục mới, chiếc ba lô còn thơm mùi vải cùng gương mặt háo hức khiến ngày khai giảng trở thành ngày hội của cả gia đình.

Giữa dòng người đưa con đến trường, không khó bắt gặp hình ảnh cha mẹ chỉnh lại cổ áo, vuốt mái tóc, kiểm tra sách vở hay tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đầu tiên của năm học mới.

Với học sinh, niềm vui xen lẫn chút bỡ ngỡ. Có em ríu rít kể chuyện, có em rụt rè nép bên cha mẹ, nhưng rồi những bàn tay nhỏ cũng dần buông tay người lớn, bước qua cánh cổng trường để làm quen với thầy cô, bạn bè và môi trường mới. Với nhiều phụ huynh, ngày khai giảng của con cũng là một dấu mốc đặc biệt, mở đầu hành trình đồng hành cùng con trưởng thành.

Vợ chồng anh Phạm Ngọc Viết cùng con đi khai giảng.

Anh Phạm Ngọc Viết - phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương, Hà Nội cho biết, những ngày trước khai giảng, chị nhà tranh thủ sau giờ làm về nhà chuẩn bị sách vở, đồ dùng cho con. Sáng 5-9, nhìn con vui đùa cùng bạn bè, thầy cô, anh chị cảm thấy ấm lòng.

“Tôi vẫn không quên ghi lại khoảnh khắc đầu tiên của con trong năm học mới. Một cái nắm tay, một cái ôm hay ánh mắt lưu luyến trước cổng trường đều có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ”, anh Viết chia sẻ.

Tâm trạng háo hức, anh Thành cùng con đi khai giảng.

Cùng chung cảm xúc, anh Lê Trí Tiến Thành cũng cho biết: “Sáng đưa con đến trường, nhìn con háo hức trong bộ váy trắng tinh khôi, tôi vừa vui vừa xúc động. Con lớn thêm một tuổi, tự tin hơn nhưng bố mẹ cũng có thêm những lo lắng, kỳ vọng”.

Điều anh Thành mong muốn không phải con đứng đầu lớp, mà là luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hòa đồng và mỗi ngày đến trường có thêm một điều mới để học.

Mong ước giản dị sau tiếng trống khai trường

Không chỉ học sinh và phụ huynh, ngày khai giảng cũng là thời khắc đặc biệt với những người đứng trên bục giảng.

Cô Nguyễn Lan Hương.

Sau tiếng trống khai trường, mong ước giản dị của cô Nguyễn Lan Hương - giáo viên trường THPT Hoài Đức B, Hà Nội, là học sinh luôn khỏe mạnh, vui vẻ và yêu việc học.

Cô không mong các em phải trở thành người giỏi nhất, chỉ mong mỗi ngày đến trường có thêm một điều mới để hiểu, một việc tốt để làm và một niềm vui để nhớ; Các em tự tin, biết yêu thương, biết cố gắng và trưởng thành từ những điều nhỏ bé.

Với cô Hương, khoảnh khắc xúc động nhất là khi cả nước cùng theo dõi chương trình khai giảng trực tiếp trên VTV và đồng loạt đứng lên đánh trống khai trường. Đó như một tiếng trống chung, thiêng liêng, mở ra năm học mới cho thầy cô và học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Còn với cô Nông Ngọc Bích - giáo viên chủ nhiệm lớp C1, trường Mầm non 8/3, phường Bạch Mai, Hà Nội, mỗi năm học mới lại mang một cảm xúc riêng, nhất là với học sinh đầu cấp còn nhiều bỡ ngỡ.

Vì thế, mong muốn đầu tiên của các cô là giúp học sinh cảm nhận trường học là nơi thân thiện, an toàn và vui vẻ. Để có một lễ khai giảng trọn vẹn, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã chuẩn bị chu đáo từ vệ sinh, trang trí lớp học đến chương trình đón học sinh.

Theo cô Bích, niềm vui của người giáo viên không chỉ nằm ở ngày khai giảng mà còn trong suốt hành trình đồng hành cùng học sinh

Theo cô Bích, niềm vui của người giáo viên không chỉ nằm ở ngày khai giảng mà còn trong suốt hành trình đồng hành cùng học sinh. Mỗi tiến bộ, dù nhỏ, đều là một niềm vui.

“Phía sau tiếng trống khai trường không chỉ là một năm học mới, mà còn là hàng triệu mong ước giản dị: Con khỏe mạnh, tự tin, có bạn bè, yêu trường lớp và mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, cô Bích chia sẻ.

Một lễ khai giảng chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng những cảm xúc của ngày hôm ấy sẽ còn ở lại rất lâu. Đó là niềm vui của những bước chân đầu tiên, sự trưởng thành của mỗi học sinh và hạnh phúc của những người âm thầm đồng hành cùng các em.