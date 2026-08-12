Thống nhất phương án hoán đổi để Ngày Văn hóa 2026 được nghỉ 4 ngày

ANTD.VN - Nhiều bộ, ngành đồng thuận với phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam có thể kéo dài 4 ngày liên tục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ cho ý kiến góp ý liên quan đến việc nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, các bộ ngành thống nhất với phương án thứ nhất Bộ Nội vụ đưa ra, là thực hiện hoán đổi ngày làm việc để người dân cả nước có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục.

Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chọn nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11 dương lịch đồng thời thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 23/11, sang ngày thứ Bảy, 28/11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu lý do chọn phương án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần.

Nghỉ liền 4 ngày dịp này tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc khi lần đầu tiên người dân được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam với kỳ nghỉ dài ngày. Kỳ nghỉ cũng sẽ thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh phương án nêu trên, Bộ Nội vụ cũng đề xuất phương án thứ hai là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba (ngày 24/11), không hoán đổi ngày làm việc.

Trong văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, Bộ Nội vụ cũng đề xuất chọn phương án 1.

Bởi việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Liên quan đến người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nhấn mạnh dịp này, lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ ba, ngày 24/11 theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.