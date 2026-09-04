Hai điểm cầu chính, trong đó có điểm tại xã đảo Minh Châu sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

ANTD.VN - Là một trong hai điểm cầu chính của Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2026-2027, gần 1.000 thầy trò trường liên cấp Minh Châu, xã Minh Châu đã chuẩn bị kỹ các nhiệm vụ năm học với mô hình một trường có cả 3 cấp học.

Tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 sẽ được triển khai tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm với hai điểm cầu chính đặt tại Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa) và Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu (xã Minh Châu).

Đây là năm đầu tiên thành phố sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Từ 2.344 cơ sở giáo dục, Hà Nội đã sắp xếp lại còn 1.097 đơn vị; quy mô hơn 2,3 triệu học sinh.

Cùng với việc tinh gọn mạng lưới, thành phố tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Chuẩn bị cho năm học mới, Hà Nội đã xây mới và hoàn thành đưa vào sử dụng 4 trường THPT công lập; cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp, bổ sung gần 1.400 phòng học.

Thầy cô giáo và học sinh trường THCS tổng duyệt chương trình khai giảng năm học mới.

Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa) cũng đang hoàn tất những công việc cuối cùng cho năm học mới. Cùng với Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu, đây là một trong hai điểm cầu chính của Hà Nội kết nối với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương (tỉnh Lào Cai).

Ngày 4-9, thầy cô giáo và học sinh nhà trường tổng duyệt chương trình, rà soát từng phần việc, âm thanh, đường truyền đến việc đón tiếp đại biểu và ổn định học sinh. Mỗi khâu đều được kiểm tra trước giờ khai giảng để chương trình diễn ra đúng kế hoạch.

Tại xã Minh Châu, Hiệu trưởng trường liên cấp Minh Châu Đinh Anh Tú cho biết, mọi hạng mục đầu tư cho cơ sở trường lớp đang đang được gấp rút hoàn tất để đúng ngày khai giảng 5-9 toàn bộ sẽ đi vào hoạt động đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho hơn 900 học sinh trong năm học mới 2026-2027.

Là trường liên cấp đầu tiên triển khai tại xã đảo duy nhất của Thủ đô, Hiệu trưởng Đinh Anh Tú cho biết nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên ngay từ đầu năm học mới là tập trung tổ chức, triển khai ổn định mô hình liên cấp mới.

Trong đó, ở cả 3 cấp học, Ban giám hiệu nhà trường sẽ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, đưa STEM vào giảng dạy, tăng cường dạy và học tiếng Anh, dần đáp ứng yêu cầu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Ngoài ra, việc phát triển thể chất toàn diện cho học sinh các cấp cũng được nhà trường đặc biệt chú trọng.

Nói về khó khăn khi triển khai hàng loạt các mục tiêu này, Hiệu trưởng trường liên cấp Minh Châu cho biết, với số lượng hơn 940 học sinh ở cả 3 cấp học, đội ngũ quản lý và cán bộ giáo viên nhà trường sẽ phải rà soát, sắp xếp theo năng lực học sinh và điều kiện thực tế, khả năng của đội ngũ nhà giáo để đạt hiệu quả tốt nhất, đặc biệt là tránh quá tải chồng chéo.

Minh Châu là địa bàn còn nhiều khó khăn, có đặc điểm riêng so với các xã, phường khác, Vì vậy, lãnh đạo Thành phố dành sự quan tâm đặc biệt trong công tác kiểm tra, chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Hai điểm cầu chính, trong đó có 1 điểm tại xã đảo duy nhất của Hà Nội sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học mới

Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu có tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 27-8, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký kết hợp tác hỗ trợ phát triển giáo dục xã Minh Châu nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố về việc huy động, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đảo Minh Châu.